Miljoeneninjectie voor opwaardering Kennispark Twente met parkeergarage

De ontwikkeling van het Kennispark Twente komt in een stroomversnelling, nu ook de gemeente Enschede de portemonnee trekt. Er wordt een investering van 10 miljoen euro gedaan in het gebied tegenover de campus van de Universiteit Twente, bedoeld om de openbare verblijfsruimte opnieuw in te richten en een parkeergarage te bouwen.

De gemeentelijke investering sluit aan bij de plannen van de Universiteit Twente op het eigen campusterrein en de voorgenomen investeringen van private partijen op het voormalige Business & Science Park. Op die manier moet in het gebied van de UT-campus tot aan de Grolsch Veste een kennis- en bedrijventerrein ontstaan dat uiteindelijk moet voorzien in 12.000 directe banen (nu zo'n 10.000 banen).

Autoluw kennispark

Een van de belangrijkste ontwikkelingen op het Kennispark Twente is het realiseren van een autoluw verblijfsgebied. Alleen op de belangrijke toegangswegen is doorgaand autoverkeer straks nog toegestaan. Daarnaast wordt er een 'Innovatiepad' tussen het treinstation, het bedrijvenpark en de Hengelosestraat ontwikkeld dat specifiek bedoeld is voor voetgangers en fietsers.

De Hengelosestraat krijgt ter hoogte van het Kennispark Twente ook een nieuwe uitstraling. Nu is de straat in beide richting voor het grootste deel een tweebaansweg, maar dat wordt teruggeschroefd naar één rijbaan. Reden daarvoor is dat er meerdere oversteekplaatsen worden gerealiseerd en dat het oversteken van één rijbaan per keer veiliger is.

Nieuwe parkeergarage

Een van de wensen in de ontwikkeling van het Kennispark Twente is de bouw van een parkeergarage. Als het voormalige Business & Science Park autoluw wordt gemaakt, wil de gemeente Enschede ook af van het parkeren aan de openbare weg. Dat kan door op het eigen terrein van de bedrijven te parkeren of in een nieuwe garage.

Voor dat laatste zorgt de gemeente. Het is de bedoeling dat de parkeergarage op het eerste vrije kavel naast Hotel de Broeierd wordt gerealiseerd. Omdat deze parkeerplaatsen vooral zijn bedoeld voor de medewerkers en bezoekers van de nieuwe bedrijven op het Kennispark Twente, zal de bouw van de garage pas beginnen zodra er een vergunning is voor de beoogde nieuwbouw voor 'wonen, werken en wetenschap'.

100 miljoen private investeringen

Tegenover de gemeentelijke investering van 10 miljoen staan namelijk private vastgoedinvesteringen van zo'n 100 miljoen, schat het college van Enschede. Een belangrijk onderdeel in die investeringen vanuit de markt is de ontwikkeling van drie nieuwe gebouwen langs de Hengelosestraat met daarin bedrijfsruimte, laboratoria, horeca en woningen.

Voor twee gebouwen (bedrijven, horeca en labs) ligt de ontwikkeling in handen van het ASR Dutch Science Park Fund. Het beleggingsfonds heeft het eerste kooprecht op twee kavels ter hoogte van het kruispunt van de Hengelosestraat en de Auke Vleerstraat. Op een derde kavel ontwikkelen woningcorporaties Domijn en De Veste zo'n 200 woningen voor young professionals, promovendi en medewerkers van de campus.