Oud-Statenlid Rutten: "Afvalwaterinjectie heeft gezorgd voor mentale schade bij direct omwonenden"

Al sinds 2014 strijdt Rutten tegen de injectie van chemisch vervuild afvalwater in de bodem van Noordoost-Twente. Rutten heeft passie voor het gebied waar ze is geboren, is opgegroeid en nog steeds woont. Dat deed ze in haar functie als Statenlid voor het CDA in Overijssel, waar Rutten teleurgesteld mee stopte tijdens de affaire 'Functie elders' rondom eveneens toenmalig CDA-politicus Pieter Omtzigt.

Inmiddels is Bouwien Rutten dus al even uit de politiek, maar de ontwikkelingen rond de afvalwaterinjectie volgt ze nog steeds op de voet. "Het leed is al geleden, er zijn zoveel miljoenen liters afvalwater de Twentse grond in gegaan en dat kunnen we niet meer terug halen."

Ik vind de gevolgen heel erg heftig en daar zijn die grote jongens zich niet altijd van bewust. Bouwien Rutten, voormalig Statenlid voor het CDA in Overijssel

Rutten had in haar politieke jaren veel en regelmatig contact met direct omwonenden van de NAM-locaties waar het afvalwater werd geïnjecteerd. Ze vertelt dat ze is geraakt door de manier waarop dat afvalwater soms het leven van deze mensen ging beheersen.

Wel de lasten maar niet de lusten

"De schade die al is aangericht bij de direct omwonenden, dat vind ik echt zorgelijk", zegt Rutten. Het gaat om fysieke en vooral psychische schade die in individuele gevallen enorme gevolgen hebben gekregen. "Ik heb de afgelopen jaren mensen echt zien afbranden hierdoor. Er zijn zelfs mensen uit het gebied vertrokken, alles om maar niet meer met dat afvalwater geconfronteerd te hoeven worden."

De NAM zegt dat Twente wel de lasten maar niet de lusten heeft gehad van de oliewinning. Om die reden wil de oliemaatschappij de injectie van afvalwater verplaatsen naar Drenthe, waar de olie ook gewonnen wordt.

"Die lasten zijn inderdaad heel erg letterlijk geweest. Het heeft natuurlijk een enorme geestelijke impact, de continue zorgen over wat er gebeurt, de discussies over de schade en alle andere gevolgen."

Schade verhalen

Daarom wil Bouwien Rutten een lans breken voor deze mensen. "Dit gaat nog jaren doorsudderen en dat betekent dat ook de volgende generaties er nog mee van doen zullen krijgen."

Rutten wil dat de minister een protocol opstelt waarin geregeld wordt hoe en waar schade te verhalen is. "Ook voor de mensen die nu zijn gevlucht, er moet ergens iemand aangewezen worden die de verantwoordelijkheid neemt."