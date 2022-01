Stop Afvalwater Twente start mediacampagne tegen afvalwaterinjectie

Herman Finkers en Freddy Mensink over de mediacampagne tegen het afvalwater in Twente

De stichting Stop Afvalwater Twente laat zich niet in de luren leggen door de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Die heeft aangekondigd er alles aan te doen om binnen drie jaar uit de regio Twente te vertrekken. "We laten ons geen worst voor de neus houden", reageert voorzitter Freddy Mensink.

Mensink is boos. Opnieuw heeft hij het gevoel dat er gespeeld wordt met de emoties en de sentimenten van Tukkers. Al sinds 2011 injecteert de NAM chemisch vervuild afvalwater, afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek, in de diepe bodem van Twente.

"Nu ineens komen ze met de opmerking dat het oneerlijk verdeeld is. Twente heeft wel de lasten maar niet de lusten en daarom willen ze hier weg. Ja dank je de koekoek zeg! Dat roepen wij al die jaren al, we hebben er geen zin in om in Twente voor eeuwen op een afvalput van de NAM te blijven zitten."

Eerst vergunningen in Drenthe

De stichting Stop Afvalwater Twente wil nu niet achterover leunen, in afwachting van het vertrek van de NAM. Want directielid Simon Vroemen waarschuwt dat dat nog wel even kan duren. "Eerst moeten we in Drenthe en in Emmen het vergunningstraject afronden."

De Nederlandse Aardolie Maatschappij wil het afvalwater voortaan terug in de bodem pompen in de regio waar het ook uit de grond gehaald wordt. Dat is dus in het Schoonebeekveld of in ieder geval vlakbij. "We hopen natuurlijk dat dat snel kan gaan en dan kunnen we ook snel weg uit Twente", aldus Vroemen.

Mediacampagne in voorbereiding

Stop Afvalwater Twente wil intussen de strijd opvoeren. De NAM wil in Twente blijven injecteren zolang de vergunningen in Drenthe nog niet geregeld zijn. De NAM wil stopzetten van de oliewinning voorkomen, omdat dat in Schoonebeek veel werkgelegenheid zou kosten. Bovendien loopt de NAM volgens Simon Vroemen het risico dat het olieveld afkoelt en de olie daarna bijna niet meer uit de grond te krijgen is.

Freddy Mensink: "We bereiden een flinke mediacampagne voor waarin we de inwoners van Twente op meer en op andere manieren betrekken bij het probleem waar we met z'n allen mee te maken hebben."

Meer mensen bereiken

De mediacampagne wordt geleid door reclamebureau Artica uit Ootmarsum. Creatief directeur Hans Snoeijink legt uit: "We willen met een grote campagne duidelijk maken dat Twente het zat is. We willen onder meer nieuwe doelgroepen aanspreken door veel meer in te zetten op de sociale media-kanalen."

Ook cabaretier Herman Finkers heeft zich bij die campagne aangesloten. "Het is belangrijk om juist nu door te gaan. Dit is onze omgeving, onze geboortegrond. We kunnen de NAM niet toestaan dat ze dat vieze water hier blijven lozen zolang de vergunningen in Drenthe niet zijn geregeld."

Finkers en de stichting willen dat de minister uitvoert waar de Tweede Kamer in december al om vroeg: "Stoppen van de afvalwaterinjectie totdat duidelijk is dat het afvalwater gezuiverd kan worden."

Voor de stichting Stop Afvalwater Twente is de strijd dus nog lang niet gestreden. Mensink: "Sterker nog, het begint nu pas écht!"

Intussen kunnen mensen nog steeds een handtekening zetten onder de petitie die de stichting heeft lopen. Die petitie vindt u hier.

En hoewel de spandoeken nog niet zijn opgehangen, is de website van de nieuwe mediacampagne wel al te bekijken.