Overijsselse politiek over plan NAM om te vertrekken: "Voornemen verandert niets voor Twente"

"De minister moet die afvalwaterinjectie in Twente gewoon stop zetten zoals de Tweede Kamer ook al heeft gevraagd", zegt Statenlid Robert Jansen van GroenLinks in Overijssel. Jansen houdt zich al sinds 2014 intensief bezig met de werkzaamheden van de NAM in Overijssel. Dat de maatschappij oude locaties niet opruimd en de vervuilingen in de bodem saneert, vindt hij ongekend onverantwoordelijk. Dat vindt hij nog meer van de injectie van afvalwater in de Twentse bodem.

"Je kunt je al afvragen of we die olie in Schoonebeek nou echt zo hard nodig hebben dat we alles op het spel zetten om dat eruit te krijgen. Maar het chemisch vervuilde restwater ongegeneerd in de Twentse bodem pompen, dat kan in deze tijd echt niet meer."

'Juist nu op de bal spelen'

In deze video vertelt GroenLinks Statenlid Robert Jansen waarom we juist nu 'op de bal moeten blijven spelen'.

Al sinds 2011 injecteert de Nederlandse Aardolie Maatschappij miljoenen liters chemisch vervuild afvalwater in oude lege gasvelden onder Twente. In eerste instantie ging het om ruim 9 miljoen liter water per dag, maar door aanhoudende problemen bij diverse injectieputten kan de NAM per dag nog maar 3 miljoen liter water kwijt. Die hoeveelheid gaat nu allemaal in het gasveld Rossum-Weerselo, dat op ongeveer één kilometer diepte ligt en strekt van Ootmarsum tot onder Oldenzaal.

'Niet laten uitspelen tegen de Drenten'

Ook bij het CDA wordt koeltjes gereageerd op de aankondiging van de NAM. Statenlid Marieke Blom wil ervoor waarschuwen dat 'we' ons nu niet laten uitspelen tegen de inwoners van Drenthe, waar de NAM het afvalwater in de toekomst in de bodem wil pompen.

Ook in de Dinkellandse politiek én bij de buurtbewoners wordt cynisch gereageerd op het nieuws. "Ons standpunt blijft hetzelfde: de afvalwaterinjecties moeten per direct en definitief stoppen", aldus Marc Smellink, fractievoorzitter van CDA Dinkelland. "De NAM stelt allerlei randvoorwaarden. Er moet een vergunning geregeld worden in Drenthe, om daar het afvalwater te injecteren. Dat is het verplaatsen van het probleem en het is nog maar de vraag of dat een haalbare kaart is."

De NAM is ondertussen druk bezig om het bedrijf op te splitsen in vier onafhankelijke bv's, waarvan er één belast wordt met alle gas- en olieprojecten in Oost-Nederland. Dat gaat zeker een jaar van voorbereiding kosten. Mocht dit voltooid zijn, dan wil de NAM deze bv’s verkopen.

Buurtbewoner Peter Rorink is er na 25 jaar helemaal klaar mee. "De NAM wil de aardoliewinning onderbrengen in een aparte bv. Het zal me niet verbazen wanneer deze binnen drie jaar verkocht wordt. Dan kunnen ze drie jaar langer blijven produceren en vervolgens kunnen wij over drie jaar met een andere partij afspraken gaan maken."

Het vertrouwen in de NAM is bij Rorink tot een dieptepunt gedaald. "De beloftes die ze gemaakt hebben... Het zegt me niet zo veel meer. Pas als er hier ontmanteld wordt en de laatste vrachtwagens vertrokken zijn, dan geloof ik het. Het economisch gewin is voor de NAM het belangrijkste." En de natuur in Twente? "Dat is slechts bijzaak", aldus Rorink.

Overvallen

In de provincie Drenthe was men niet op de hoogte van de nieuwe plannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Provinciaal gedeputeerde Tjisse Stelpsta reageerde bij RTV Drenthe en zei dat hij bekend is met het voornemen van de NAM om in Zuidoost-Drenthe afvalwater van de oliewinning te injecteren, maar "het onderzoek loopt nog. "Daarom voel ik me overvallen. Vanmiddag ga ik nog met de NAM hierover praten", liet Stelpstra in Provinciale Staten weten.

Stelpstra hield de Staten vandaag voor: "U heeft eind vorig jaar nog een nota over de bodembescherming in Drenthe vastgesteld. Ik heb u toen beloofd dat ik u op de hoogte zou houden van de ontwikkelingen bij Schoonebeek. Ik kon toen niet vermoeden dat ik dit nu al zou moeten doen."