COA sprak al maand voor besluit viel met burgemeester Borne over heropening azc Azelo

Een maand voor omwonenden van het voormalig azc in Azelo werden geïnformeerd over plannen voor opvang van asielzoekers in het gebouw, was burgemeester Pierik van Borne al op de hoogte van interesse van het COA. Pierik werd 24 augustus al gepolst door de organisatie. Dat blijkt uit geheime stukken die openbaar zijn geworden. Het bevestigt vermoedens van omwonenden dat zij aan het lijntje werden gehouden door het college.

Vanavond werden op verzoek van de gemeenteraad twee voorheen geheime memo 's openbaar van het gemeentebestuur.

Gemeenschapsbelangen Groot Azelo diende eind september een Wob-verzoek in om via de Wet Openbaarheid van Bestuur alle informatie over de gang van zaken rond de komst van driehonderd vluchtelingen naar Azelo boven water te krijgen. De gemeenteraad besloot gisteren van twee documenten de geheimhouding vast op te heffen. Eigenlijk zou hier pas uiterlijk 1 februari een beslissing over genomen worden. De gemeenteraad wilde met de nu vrijgegeven documenten niet langer wachten.

In één van die memo's, gericht aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad staat dat op 24 augustus burgemeester Jan Pierik van Borne al benaderd is door de bestuurder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers met de vraag of de gemeente 'ontvankelijk' was voor de opvang van asielzoekers.

Ook was toen al duidelijk om welke asielzoekers het ging. Om de vluchtelingen ondergebracht op kazernes van Defensie en een tentenkamp op Heumensoord.

Unaniem ontvankelijk

Een dag later al, blijkt uit diezelfde memo, geeft het college unaniem aan ontvankelijk te zijn voor het verzoek van het COA. Maar wel onder één voorwaarde: er moet raadsbrede steun zijn voor een 'ja' tegen het COA.

Weer een dag later, op 26 augustus dus, volgt een gesprek tussen de fractievoorzitters in de Bornse gemeenteraad en het gemeenbestuur over het verzoek van het COA.

Formeel verzoek

Uiteindelijk ploft op 15 september de brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA bij de gemeente op de mat, waarin formeel een verzoek komt om opnieuw asielzoekers op te vangen in Azelo. Pas een week later worden omwonenden op de hoogte gebracht van de plannen.

In de periode tussen 24 augustus en 22 september wordt het in Azelo echter onrustiger. Er gebeuren dingen die wijzen op beweging rond het voormalige asielzoekerscentrum. Een omwonende vertelde hoe hij zag dat plots onkruid gewied werd bij het gebouw. Hij ging verhaal halen bij de beheerder en hoorde toen dat het installatiebedrijf waarmee het COA altijd samenwerkt kort daarvoor met de gemeente een servicecontract voor twee jaar had afgesloten.

Een teken aan de wand, maar van het gemeentebestuur hoorden omwonenden niets over de plannen. Sterker nog, inwoners van Azelo zeggen dat op vragen over wat er speelde rond opvang van asielzoekers ontkennend geantwoord werd.

Tegenover de lokale nieuwssite Borne Boeit zegt voorzitter Wim Jansen van Gemeenschapsbelangen Groot Azelo daarover: "Het is een bevestiging van wat wij al dachten. We hadden het vermoeden dat er al eerder dan 15 september iets speelde."

Hij verwijst naar een gesprek dat hij had met wethouder Arno Spekschoor. "Hij beweerde op 10 september dat er geen verzoek lag, maar 'dat je kon aanvoelen dat dit er zou komen'. Dat vonden wij al raar. Hoe dan?"