Ex-bokser uit Almelo vecht veroordeling voor mishandeling van ex aan

Voormalig Olympisch bokser Peter M., die in 2019 werd veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur, blijft strijden voor vrijspraak. De bokser ging vandaag in hoger beroep bij de militaire rechtbank in Arnhem. Hij stelt dat hij zich van geen kwaad bewust is. M. werd ruim twee jaar geleden veroordeeld voor het bedreigen van zijn ex-vriendin, hij zou haar meubilair hebben vernield, haar schoonvader hebben mishandeld en in het bezit zijn geweest van werpsterren en een boksbeugel, dat zijn verboden wapens. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in hoger beroep vandaag opnieuw zestig uur werkstraf tegen de ex-bokser.

Volgens het OM zou Peter M. zijn ex, met wie hij samen een zoontje heeft, middels chatberichten meerdere keren met de dood hebben bedreigd. Dat gebeurde in 2017, toen ze relatieproblemen hadden. "Het zijn teksten die er niet om liegen", vertelde de advocaat generaal van het OM in de rechtbank. "Hij dreigde haar te vermoorden als zijn kind zou opgroeien bij een andere man. Zijn gedrag was in die periode intimiderend en dreigend."

'Kan me er niets van herinneren'

De ex-bokser, die voorheen in Almelo woonde en daar ook een boksschool runde, zegt zich niet te kunnen heugen dat hij die berichten heeft verstuurd. "Mijn ex kon in mijn telefoon, zij wilde mij schaden en dat is haar gelukt", vertelde hij vandaag in de rechtbank. "Ik kan me er in elk geval niets van herinneren."

De voorzitter van de rechtbank vond het niet voor de hand liggen dat zijn ex de bedreigende berichten allemaal in scène heeft gezet. Volgens advocaat Umut Ural van de ex-bokser is in het verleden wel degelijk gebleken dat zijn ex daartoe in staat was. "Die berichten waren actie-reactie", vertelde Ural. "Uit het dossier wordt ook niet goed duidelijk wie, wanneer, welke berichten stuurde. Zijn ex heeft ook een situatie in scene gezet bij een achtervolging in Duiven. Ze is in staat en bereid om verhalen te verzinnen en in scene te zetten om mijn cliënt in een verkeerd daglicht te plaatsen."

Mishandeling ex-schoonvader

De mishandeling van zijn ex-schoonvader heeft volgens Peter M. niet plaatsgevonden. "Mijn ex kwam in versnelde pas op me aflopen en daar is haar vader tussen gesprongen." De lezing van het OM is dat zijn ex-schoonvader daarbij, na een duw van M., een gereedschapskist tegen zijn hoofd kreeg. "Ik kan me niet herinneren dat hij een gereedschapskist vast had", beweerde Peter M. "Het is niet gebeurd."

Peter M. deed in 2016 mee aan de Olympische Spelen in Rio en eindigde daar als negende. In 2020 wilde hij aan de Olympische Spelen in Tokio deelnemen in de zwaargewicht-klasse, maar door privé- en motivatieproblemen zag hij daar vanaf. Zijn beste prestaties zijn de zilveren medailles die hij pakte in het halfzwaargewicht bij de Europese Kampioenschappen in 2013 en 2015.

Het vernielen van de meubels - hij schreef er met watervaste stift Arabische teksten op - geeft de ex-bokser wel toe. "Maar het waren mijn eigen meubels", aldus M. Volgens het OM was over die meubels echter afgesproken dat die naar zijn ex zouden gaan.

Boksbeugel en werpsterren

Ook erkende M. dat hij in het bezit was van een boksbeugel en werpsterren. Die had hij samen met zijn ex gekocht op de zwarte markt en waren voor de sier. "Ik wist niet dat ik ze niet mocht hebben, daar heb ik niet goed over nagedacht." De advocaat generaal vindt dat naïef van M. Hij werkte in die periode nog als militair. "Het is zorgelijk dat een militair niet checkt of hij deze wapens mag hebben. Dit had hij moeten weten, dus is het een strafbaar feit."

De zaken hebben zich inmiddels vijf jaar geleden afgespeeld. Na de veroordeling in 2019 heeft het hoger beroep om uiteenlopende redenen ruim twee jaar op zich laten wachten. In die twee jaar is er veel gebeurd. De ex-bokser mag sinds lange tijd zijn 8-jarige zoon, die hij samen met zijn ex heeft, weer af en toe zien. Beide partijen zijn weer 'on speaking terms' en werken aan een omgangsregeling. Ondertussen is M. al enkele jaren getrouwd en heeft samen met zijn huidige vrouw twee kinderen.

Geldboete

Tijdens de gerechtelijke procedure nam M. ontslag bij Defensie. Hij werkt nu in de zorg, als persoonlijk begeleider van moeilijk opvoedbare jongeren. Een veroordeling kan negatieve gevolgen hebben voor zijn Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarom vroeg zijn advocaat Ural de complete zaak af te doen met een geldboete. Het OM ging daar niet in mee en vindt een werkstraf van zestig uur op zijn plaats.

De uitspraak van het gerechtshof volgt over twee weken.