Bijzonder liefdeskoppel: zwaan en eend vormen onafscheidelijk duo

Het lijkt wel een aflevering van First Dates, het tv-programma waarin verwoede pogingen worden gedaan om verstokte singles aan een partner te helpen.

Het kanaal Almelo-De Haandrik was de afgelopen jaren doorgaans vooral in het nieuws met minder vrolijk stemmende berichtgeving, maar het water blijkt tegelijk een positieve stimulerende uitwerking te hebben op deze vreemde vogels.

Vreemde eend in de bijt

Het was Vroomshoper Joop Borkent, die de amoureuze escapades van de gevederde Romeo en Julia enkele weken geleden als eerste opmerkte. Er zitten volgens Borkent wel vaker eenden in dit gedeelte in de buurt van de Grote Puntbrug, maar zwanen vormen hier letterlijk een vreemde eend in de bijt.

"Ik kom hier dagelijks langs en zag ineens die zwaan zitten. Met een klein eendje in de buurt. En waar de zwaan naartoe zwom, daar zwom de eend hem achterna. En de twee verliezen elkaar vrijwel geen moment in het oog. Houden elkaar voortdurend in de gaten."

Een zwaan en eend vormen sinds kort een onafscheidelijk liefdeskoppel. (Foto: Joop Borkent)

Eeuwig trouw

De natuurliefhebber Borkent heeft wel een idee hoe de twee elkaar hebben gevonden. Hij vermoedt dat de vorige partner van de zwaan niet meer leeft en dat het rouwende dier troost heeft gevonden bij de eend. "Van zwanen is immers bekend dat ze eeuwig trouw blijven aan elkaar. Ze blijven bij hun partner tot de dood hen scheidt. En als ze dan op wat voor manier dan ook alleenstaand raken, kunnen ze enorm rusteloos en verdrietig kunnen zijn. In dit geval lijkt het dus net even anders gelopen."

Bezienswaardigheid

De wonderlijke kruisbestuiving trekt intussen de nodige bekijks. Nadat Borkent het liefdeskoppel onder de aandacht bracht bij het lokale weekblad De Week van Twenterand vormen de twee een bescheiden bezienswaardigheid: "Ik zie er geregeld een moeder met kinderwagen wandelen en er een kijkje nemen en er stopt regelmatig een auto. Kennelijk om mijn theorie te checken. Maar het klopt echt!"

Of hij de geliefden al een naam heeft gegeven? "Haha, nou, dat mogen anderen doen..."

Reactie Vogelbescherming

Voor Ruud van Beusekom van Vogelbescherming Nederland is het nieuw dat een zwaan en eend het met met elkaar hebben aangelegd: "Ik ben ruim vijftig jaar vogelaar en heb dit nog niet eerder gehoord. Al hebben we in het dierenrijk wel vaker te maken met bijzondere hybride-stelletjes die soms zelfs voor nageslacht zorgen. Wat ik me in dit geval kan voorstellen is dat de zwaan op zoek naar voedsel ervoor zorgt dat er tegelijk ook voedsel vrijkomt voor de eend en dat de eend 'm daarom voortdurend volgt. Maar inderdaad, dan is het weer wat onlogisch dat de zwaan ook de eend in de gaten houdt. Om hier goed beeld van te krijgen, zou je de twee wat langer moeten observeren."

Onverklaarbaar

Van Beusekom kent de verhalen dat zwanen elkaar eeuwig trouw zijn, maar is dit ook enigszins een mythe. "In de praktijk wil het ook weleens anders uitpakken."

Volgens Van Beusekom is de 'Vroomshoopse' eend in ieder geval geen wild exemplaar, maar een exotische soort. "Het kan dus zomaar zijn dat beide vogels samen uit een 'collectie' komen. Ik vermoed dat daar ergens de verklaring in zit. Anderzijds, het zou zomaar kunnen dat de twee elkaar inderdaad hebben gevonden. Er gebeuren onder vogels wel vaker onverklaarbare dingen."