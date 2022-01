Nieuwe getuige in moordzaak Enschedese 'tattookiller': "Onno Kuut omleggen was de enige oplossing"

Het levenloze lichaam van Onno Kuut werd in maart 2009 gevonden in een ondiep graf, in de duinen bij Hoek van Holland. Hij bleek zwaar toegetakeld, zijn hals was doorgesneden. Op de rug droeg Kuut een opvallende tatoeage met Chinese tekens. Hangdong zuizezhe stond er, 'handelen is de zwaarste plicht' of 'wees daadkrachtig'.

Tattookillers

Die tatoeage wordt gedragen door meerdere mannen, door de media tot 'tattookillers' gedoopt. Volgens het OM zijn vier van deze mannen verantwoordelijk voor de dood van hun eigen lid Onno Kuut. De groep liet zich volgens justitie inhuren als moordeskader. Tegen de vier mannen, waaronder de onlangs beschoten Cor P., werden levenslange gevangenisstraffen geëist voor de moord op Kuut. Maar de rechtbank achtte het bewijs tegen hen onvoldoende en sprak hen vrij. Het OM is in hoger beroep gegaan.

De getuige die zich bij RTV Oost heeft gemeld kan een belangrijke aanvulling vormen op het bewijs in de zaak. "Onno was zwaar werk gaan doen", vertelt de getuige. "Voordat hij zelf werd omgelegd, had hij vier mannen 'gedaan'. Bij een aantal had hij samengewerkt met de opdrachtgever."

Brute dubbele moord

Al geruime tijd wordt aangenomen dat Kuut onder meer verantwoordelijk is voor de brute dood van twee mannen in februari 2009. Toen werden bij Leiderdorp Yassin Chakor en Boneka Belserang doodgeschoten. Chakor kende Kuut nog uit Enschede.

Vrijwel altijd werd gedacht dat Belserang, het broertje van een Satudarah-kopstuk, als een soort 'collateral damage' was doodgeschoten. Chakor zou het doelwit zijn geweest. Maar de opgedoken getuige zegt dat het andersom is. "De opdracht was voor Belserang. Hij was verantwoordelijk voor een verdwenen partij coke. Yassin was alleen het lokmiddel, omdat Onno hem kende vanuit Enschede."

Door de moord op Belserang ontstond er veel commotie in 'het milieu', zegt de getuige. "Er werd tipgeld uitgeloofd door Etou's Belserang, de broer van de doodgeschoten Boneka. Ook een aantal oprichters van Satudarah zetten geld op het hoofd van de dader(s), evenals een persoon uit Den Haag."

Politieonderzoek begin 2009 bij Leiderdorp, na de vondst van twee doden (Foto: ANP)

Te groot risico

De getuige zegt: "Dit werd een te groot risico. Wat als ze Onno zouden ontvoeren en hij zou namen gaan noemen? Onno had er eerder ook al twee 'gedaan', onder meer samen met zijn bevriende opdrachtgever. Daar komt nog bij dat Onno voor al die moorden nog niet was betaald." Wie de opdrachtgever voor de moorden is, wil de getuige niet hardop zeggen. "Maar als je doordenkt, weet je het wel."

"Heel loyaal is het niet", zegt de getuige over de opdrachtgever die Onno Kuut vermoord zou hebben. "Recht is het niet. Maar ja. Zo gaat het op dat gebied."

Hoger beroep

Of de getuige, die jarenlang in de entourage verkeerde van de 'tattookillers', naar de politie gaat met zijn verhaal is niet bekend. Het zou mogelijk een aanvulling zijn in het bewijsmateriaal van justitie. Wanneer de hoger beroepszaak tegen de vier 'tattookillers' start is nog niet duidelijk, er is nog geen datum geprikt. Mogelijk wacht justitie eerst af of de neergeschoten Cor P. wordt uitgeleverd door de Dominicaanse Republiek. Met dat land heeft Nederland geen uitleveringsverdrag.