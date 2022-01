Kamerlid Daniël Koerhuis gaat viral, maar niet zoals hij gehoopt had

Hij stond eerst bekend om zijn slogan ‘bouwen, bouwen, bouwen’, maar sinds gisteren is die slogan vervangen door ‘rijden, rijden, rijden'. Daniël Koerhuis, VVD-Kamerlid uit Raalte, heeft een nieuwe portefeuille. Met de wijze waarop hij dat bekend maakte ging hij gisteren viraal, maar niet op de manier die hij gehoopt had.

Aanleiding voor de online reuring is een tweet van het Kamerlid. Het bericht met een foto waarop Koerhuis naast de snelweg een duim omhoog steekt terwijl er een vrachtwagen passeert. "Ik heb nog nooit zo veel reacties op een tweet gehad", aldus de Raaltenaar.

Al snel na de publicatie van de tweet wordt hij onderwerp van satire. Tim Hofman pakt de foto eruit en tweet hem met totaal andere tekst:

Al snel verschijnen er meer creatieve versies van de tweet van het Raalter Kamerlid. "Het verbaast me wel," lacht hij een dag later. "Ik kan niet geloven hoe hij zo viral is gegaan. Ik kan er goed om lachen."

Een paar uur na de tweet van Koerhuis, wordt de foto zo bewerkt, dat het lijkt dat hij er in het donker nog steeds staat:

"Die vond ik heel erg grappig", lacht Koerhuis. "Erg knap gemaakt ook."

Collega-Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks doet ook een duit in het zakje:

Ook zijn er mensen die op Twitter zeggen dat Koerhuis op een plek stond waar hij niet mocht staan. Dat wil de Raaltenaar graag ontkrachten. "Ik stond bij tankstation De Haerst bij Zwolle. Dat tankstation ligt pal aan de snelweg. Een stap naar links en je staat in het gras."

'Files bestrijden staat op nummer 1'

Over zijn nieuwe portefeuille is Koerhuis overigens prima te spreken. "Files bestrijden staat op nummer 1, goede tweede is de verbetering van verkeersveiligheid." Ook voor onze regio wil hij zijn mouwen opstropen: "We moeten eindelijk eens van de bijnaam 'Karrespoor' voor de N35 af. Daar ga ik me voor inzetten. We moet er gaan dóórrijden."

Volgende week begint de VVD'er met zijn eerste debat over zijn nieuwe portefeuille. Dat begint met het debat over de regeringsverklaring op dinsdag en woensdag. "Met het oog op de coronamaatregelen zal ik dat debat niet vanuit de Tweede Kamer volgen. Dat volg ik waarschijnlijk vanuit mijn kantoor."

Zijn veelgebruikte slogan 'bouwen, bouwen, bouwen' verdwijnt nu hij een nieuwe portefeuille heeft. "Rijden, rijden, rijden is het vanaf nu," bevestigt hij.