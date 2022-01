Het is Blue Monday; zo kom je de meest deprimerende dag van het jaar gelukkig door

Het fenomeen winterdip is van alle tijden, maar in de eerste helft van 2021 zat onze mentale gezondheid op een dieptepunt. In de eerste twee kwartalen van afgelopen jaar was vijftien procent van de bevolking van twaalf jaar of ouder psychisch ongezond. Die cijfers maakte het CBS in september bekend.

Daarnaast is het aantal zelfdodingen onder jongeren tot dertig jaar vijftien procent hoger dan in voorgaande jaren. Met name jongeren tussen twintig en dertig jaar kwamen vaker om het leven door zelfdoding. Dit blijkt uit cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcide Registratie (CANS). Deze commissie is in 2020 in leven geroepen, omdat er zorgen waren over een mogelijke toename in suïcides tijdens de coronacrisis.

Of corona de grote boosdoener is, is lastig vast te stellen. Maar gevoelens van angst, somberheid en stress kwamen vaker voor tijdens de coronacrisis dan daarvoor. "We worden best wel uitgedaagd", stelt leefstijl- en vitaliteitscoach Tom Bloo uit Raalte. "Mensen hebben last van eenzaamheid, missen de binding met mensen en vinden het lastig om dingen te blijven doen."

Thuiswerken

Dagen zien er, mede door het thuiswerkadvies, erg eentonig uit. "Je zet je wekkertje, gaat uit bed, loopt direct naar je bureautje en je werkt. Dan zit je eigenlijk de hele dag stil. Terwijl we juist afwisseling en beweging nodig hebben", aldus Bloo.

Vitaliteitscoach Tom Bloo geeft vier eenvoudige tips om toch aan je vitaliteit te werken:

De belangrijkste tip volgens de vitaliteitscoach: beweeg. "Ga vooral naar buiten en probeer zonlicht te pakken. Je slaapt beter en je bent even met je hoofd weg van werk." En zo maken we automatisch een bruggetje naar tip twee: neem pauzes. "Dat wordt echt onderschat. Wat je vaak ziet is dat mensen op hun telefoon gaan scrollen. Doe dat ook niet, neem echt even rust."

Contacten onderhouden

Hoewel veel sociale activiteiten de afgelopen twee jaar nauwelijks door zijn gegaan, is het volgens Bloo wel verstandig om, waar het kan, toenadering te zoeken. "Probeer contacten te onderhouden. Ga bijvoorbeeld samen wandelen met een collega, buurman of familielid."

En hoewel corona ons veel afneemt, kunnen we die ontstane vrije tijd ook weer nuttig besteden door bijvoorbeeld nieuwe hobby's uit te proberen. "Blijf jezelf ontwikkelen", zegt Bloo. "Probeer nieuwe dingen te leren. Straks heb je daar geen tijd meer voor en dan krijg je spijt. Probeer jezelf daarin uit te dagen."

Positieve kant

Aan corona zit ook een positieve kant stelt geluksdeskundige Mirjam Spitholt: "We hebben normaal gesproken allerlei mogelijkheden om pijn die er al zit af te dekken en op te vullen. Deze afleidingen zijn weggevallen waardoor we gedwongen worden om eens goed naar onszelf te kijken."

De behoefte aan hulp ziet Spitholt dan ook stijgen onder haar leerlingen. Haar les gelukskunde op het Saxion wordt druk bezocht en veel leerlingen doen een beroep op de studentenpsycholoog. Tips die Spitholt geeft: "Schrijf drie dingen per dag op die jou gelukkig maken en die jou er aan herinneren dat je liefde en geluk hebt."

Andere tips van Spitholt zijn meditatie en ademhalingsoefeningen: "Hierdoor ben je in het hier en nu en ben je niet langer je gedachten, oftewel: Karel. En met Karel bedoelt Spitholt je gedachten: "Beantwoord voor jezelf de vraag wie ben ik nou echt? Je gedachten ben je niet. Door je gedachten een naam te geven neem je afstand van je mening en kun je een stuk relaxter leven."

Heb je na het lezen van dit artikel vragen of wil je met iemand praten, neem dan contact op met 113 zelfmoordpreventie of schakel je huisarts in.