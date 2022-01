'Nationale Ombudsman moet zich bemoeien met schadedrama probleemkanaal Amelo-De Haandrik'

Hoogleraar Stefan van Baars wil dat de Nationale Ombudsman zich gaat bemoeien met het schadedrama langs kanaal Almelo-De Haandrik. Dat schrijft hij in een uitgebreide brief aan de instantie waar burgers terecht kunnen met klachten over de overheid. Hij vindt dat de getroffen bewoners al jarenlang worden verpulverd door machtsspel van de overheid (lees: de provincie Overijssel). Hij kan dit niet langer aanzien en hoopt dat de Nationale Ombudsman zich over de voortslepende kwestie buigt.

Door: Gerben Oost

Nadat hij hoorde van de situatie langs het kanaal, bezocht Stefan van Baars in december 2020 op eigen initiatief een aantal beschadigde huizen. Hij was meteen met stomheid geslagen. Hij had in één dag meer schade gezien dan menig deskundige in zijn hele leven ziet, zo zei hij. Geheel belangeloos en op eigen initiatief besloot hij onderzoek te doen naar het schadedrama.

Vanaf dag één hekelt hij de handelswijze van de provincie Overijsel. Die heeft volgens hem in het beladen dossier drie petten op. "De provincie is uitvoerder van het project, heeft toezicht gehouden op de werkzaamheden en toen het misging, heeft de provincie zelf 'onafhankelijk' schadeonderzoek laten doen, dat ze ook zelf betaald heeft." Dit heeft er volgens hem toe geleid dat "de getroffen bewoners al jarenlang worden verpulverd door machtsspel van van de overheid."

Omdat de provincie drie petten op heeft en houdt staan de getroffen bewoners telkens met 1-0 achter. "Zij hebben niet de politieke macht, niet de technische, juridische en bestuurlijke kennis en ook niet de financiële middelen om zich tegen de provincie te verweren."

Van Baars geldt als een autoriteit op het gebied van geotechniek, het specialisme dat zich richt op bouwen in en op de grond. Van Baars promoveerde cum laude in grondmechanica, werkte daarna voor bouwbedrijf Strukton en Rijkswaterstaat, en is sinds 2010 verbonden aan de Universiteit van Luxemburg, waar hij zich gespecialiseerd heeft in geotechniek en waterbouw.

Dat de provincie gerenommeerde onderzoeksbureaus als Deltares en TNO voor het schadeonderzoek inhuurde, lijkt volgens Van Baars wellicht goed voor de getroffen bewoners. Toch zou dit in hun nadeel kunnen zijn. "Hierdoor is in de toekomst een onafhankelijk schadeonderzoek op het hoogste niveau niet meer mogelijk", schrijft in hij zijn brief aan de Nationale Ombudsman.

Dat de schadeafhandeling stroef verloopt is geen geheim. Want waar de provincie Overijssel bij monde van gedeputeerde Bert Boerman meermaals verkondigt dat de provincie omwonenden verregaand tegemoet wil komen en regelmatig de term 'ruimhartig' gebruikt, ervaren bewoners het tegenovergestelde. "Het is altijd knijpen", aldus voorzitter Harry Broekhuizen van de stichting Kant nog Wal in een terugblik op het afgelopen jaar. Geregeld vraagt hij zich af waarom de dingen gaan zoals ze gaan. "Dat er nog zoveel mensen problemen hebben en waarom het nog niet is opgelost", aldus Broekhuizen.

Drama loopt vast

Volgens hoogleraar Stefan van Baars loopt het drama vast op het bestuurlijke en juridische vlak. "Maar ik ben niet juridisch of bestuurlijk onderlegd, zodat ik mij genoodzaakt zie om mij tot u te wenden in deze zaak", is te lezen in de brief aan de Nationale Ombudsman. Hij hoopt dat de Nationale Ombudsman de zaak wil bekijken en antwoord kan geven op een aantal belangrijke vragen die hij stelt in zijn brief. Zijn slotvraag is: "Wat vindt u als ombudsman van het feit dat uitgerekend de provincie als eigenaar/beheerder, opdrachtgever, medeverantwoordelijke partij en opstal-aansprakelijke partij, het schadeonderzoek bepaalt, aanstuurt en betaalt?"

In totaal heeft Van Baars zes A4'tjes nodig om zijn zaak uiteen te zetten aan de Nationale Ombudsman. Na de uitgebreide brief volgen nog eens veertig pagina's met ondersteunende achtergrondinformatie. Daarin staan foto's van beschadigde huizen, brieven van de provincie aan bewoners, passages uit de verschillende onderzoeksrapporten, links naar filmpjes op YouTube (filmpje 1 en filmpje 2), de ontstaansgeschiedenis van kanaal Almelo-De Haandrik en meer informatie over hem zelf.

De Nationale Ombudsman laat doorgaans binnen vier weken nadat een klacht is ingediend weten of de klacht in behandeling wordt genomen.