Wedstrijd tussen PEC Zwolle en Willem II gaat ondanks verzoek om afgelasting door

Het is de laatste tijd behelpen voor PEC-trainer Schreuder. "Niet alleen deze week, maar vanaf dat we weer zijn gestart", verzucht de oefenmeester. "Je ziet het niet alleen hier maar overal in Nederland. Bij clubs, bij werkgevers. We hebben daar op dit moment mee te maken. maar het is niet ideaal."

Alle voorzorgsmaatregelen genomen

Het coronaspook waart stevig rond in ons land en dat zal de komende weken ook invloed hebben op het competitieverloop in de Eredivisie. "Dat risico geldt voor elke club, of je moet heel veel gelukkig hebben dat je erdoorheen komt. Ik zie dat wij als club er alles aan doen. Of het nou thuis douchen is, of later op de club komen, of afstand houden en een mondkapje dragen. Je probeert er alles aan te doen, maar ook wij ontkomen er niet aan", aldus Schreuder.

Ingewikkelde situatie

De trainer, wiens broer Alfred onlangs werd aangesteld als hoofdtrainer van Club Brugge, kan geen exacte besmettingsaantallen geven binnen zijn selectie. "Het zijn er veel en het kan zomaar zijn dat er zo weer iemand bij komt. De situatie is gewoon ingewikkeld, want er zijn ook spelers die het (virus, red) hebben gehad en net terugkomen. Die moeten dan weer eerst apart trainen, dus dat maakt het heel lastig. Helemaal omdat er zoveel regels zijn opgesteld", aldus Schreuder.