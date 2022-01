Ziekenhuizen maken zich zorgen over personeel: "Er is een heel hoog ziekteverzuim"

De bezetting op verpleegafdelingen en ic's in de Overijsselse ziekenhuizen daalt licht of stabiliseert, maar nog altijd zijn er grote zorgen. Doordat veel zorgmedewerkers noodgedwongen thuiszitten doordat ze zelf positief getest zijn of samenwonen met een huisgenoot die besmet is, wordt het steeds lastiger om de roosters rond te krijgen.

Een woordvoerder van ziekenhuis ZGT in Almelo laat weten dat de instroom van patiënten de afgelopen twee weken stabiel is. "Gemiddeld hebben we tien tot vijftien patiënten op de verpleegafdelingen en zeven tot acht op de ic's. In de tijd van de hoge piek lagen er zo'n 45 patiënten op de afdelingen."

'Roosters nauwelijks rond te krijgen'

Het is volgens diezelfde woordvoerder moeilijk aan te geven of de omikronvariant leidt tot minder opnames. "Dat moet allemaal nog onderzocht worden. Wat wel duidelijk is, is dat het enorm van invloed is op de roosters binnen het ziekenhuis. Doordat relatief veel van onze mensen noodgedwongen thuiszitten zijn de roosters nauwelijks rond te krijgen. Als het zo blijft, gaat dat echt een groot probleem opleveren."

Vanuit het Deventer Ziekenhuis wordt gemeld dat er gisteren zes patiënten in de kliniek lagen en nog eens drie op de ic. "Dat is relatief weinig. Afgelopen voorjaar hadden we op een gegeven moment 23 COVID-patiënten in de kliniek en tien COVID-patiënten op de IC."

Over de nabije toekomst heerst ook in Deventer onzekerheid. "Het effect van omikron is onzeker, maar er is wel een dalende prognose te zien. Ook wij maken ons zorgen over de toenemende uitval van personeel, maar tot nog toe heeft dat geen verdere gevolgen voor onze bedrijfsvoering", aldus een woordvoeder van het Deventer Ziekenhuis.

Het aantal besmettingen in het hele land bedroeg gisteren 33.436. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen daalde met 72 naar 1.360, het aantal patiënten op de ic's daalde met zeventien naar 358. Volgens Haagse bronnen zal het kabinet vanavond in de persconferentie enkele versoepelingen aankondigen. Niet-essentiële winkels mogen weer open op afspraak, kappers en andere contactberoepen kunnen weer aan het werk en universiteiten, hogescholen en het mbo kunnen weer fysiek les geven. Ook de sportscholen gaan weer open.

Vanuit ziekenhuis MST in Enschede worden geen cijfers bekend gemaakt over de bezetting op de afdelingen en de ic. Wel wordt onderschreven dat er veel personeel uitvalt. "Er is een heel hoog ziekteverzuim. Dat ligt nu veel hoger dan normaal gesproken", laat een woordvoerder weten.

'Aantal patiënten daalt langzaam'

Het aantal coronapatiënten in Isala in Zwolle was gisteren vijftien in totaal, waarvan acht op de ic. "Het aantal patiënten in ons ziekenhuis daalt nog steeds langzaam", klinkt vanuit het Zwolse ziekenhuis. "Wij zien het aantal besmettingen onder personeel weer toenemen. Hiermee volgen wij dezelfde trend als in de rest van Nederland."

Dat kan volgens de woordvoerder van Isala leiden tot problemen. "Dit zou straks een effect kunnen hebben op het ziekteverzuim en de inzet van personeel. Als ziekenhuis hebben we te maken met medewerkers die in quarantaine zitten in verband met een positieve huisgenoot of zelf positief zijn. Uiteraard mogen zij niet werken. Dit geeft extra druk op het vullen van de roosters, wat dag na dag een grote uitdaging zal blijven. We maken ons daar wel zorgen over. We bereiden ons als ziekenhuis voor om hoog ziekteverzuim onder personeel door de omikronvariant te kunnen opvangen."

Er is meer vanuit de provinciehoofdstad: "Wat voor nu belangrijk is om te melden is dat we de zorg die binnen zes weken geleverd moet worden, nu goed kunnen uitvoeren. Waar mogelijk vinden we enige ruimte om ook operaties die niet binnen zes weken gedaan hoeven te worden, uit te voeren. De voorwaarde voor deze zorg is dat deze niet ten koste gaat van de inzet van medewerkers in de COVID- en reguliere zorg."

'Reguliere zorg verder opschalen'

In het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg verblijven op dit moment nog enkele coronapatiënten op de ic en algemene verpleegafdeling. "Het heeft ons in staat gesteld om deze week onze volledige OK-capaciteit weer te gebruiken, de ic-capaciteit terug te brengen naar normaal niveau en op de algemene verpleegafdeling slechts enkele bedden nog te reserveren voor COVID-patiënten. Dit betekent, dat wij reguliere zorg verder kunnen opschalen."

Ook in Hardenberg bestaat bezorgdheid over het invullen van de roosters. "Het lukt nog steeds om de personele planning rond te krijgen, maar het is een serieus punt van zorg en bespreking de komende weken", is de mededeling vanuit het ziekenhuis in Hardenberg.