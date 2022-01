Overijsselse ondernemers reageren wisselend op gelekte versoepelingen: "Het is niet genoeg"

Lessen en colleges op het mbo, hbo en de universiteit, winkelen op afspraak en sporten. Als de gelekte informatie uit Catshuisoverleg klopt, dan is dat binnenkort weer in meer of mindere mate mogelijk. Maar grote verliezers lijken de horeca en de cultuursector. In Overijssel zijn de reacties van ondernemers gemengd.

Opticien Tom Haarmeijer uit Raalte: "We wilden uit protest zaterdag opengaan. Nu lijken er versoepelingen te komen, maar winkelen op afspraak is gewoon nog niet genoeg. Winkels kunnen echt veilig open, het water staat een aantal collega's aan de lippen. Het is fijn dat er nu iets meer mag, maar het moet echt volledig open."

Zoals gebruikelijk lekken de versoepelingen zoals het kabinet ze bespreekt in het overleg in het Catshuis een dag voor een coronapersconferentie uit. Vanuit het hele land klinkt steeds meer protest en zwelt het onbegrip aan over de lockdown waarin ons land zit. Ondernemers, ook in Overijssel, hadden aangekondigd dat zij sowieso hun deuren gingen openen aanstaande zaterdag en ook burgemeester riepen het kabinet op tot meer versoepelingen.

Eigenaresse Jolanda Gerritsen van Cooljay kinderkleding in Deventer opent zaterdag ook haar deuren. "Dat had ik al aangekondigd op social media. Het gaat gewoon niet meer, financieel krijg je amper tegemoetkoming en het kan veilig. Als ondernemersvereniging Colmschate hadden wij al een eigen actie opgezet. Winkels die open gaan, gaan op eigen initiatief open, maar overal kan je een kopje koffie krijgen. Steun voor de lokale horeca ook."

'Gehuild van blijdschap'

Bastiaan van der Werff van kapsalon Silk Hair in Enschede rekent erop dat hij zaterdag weer open mag. Het is ook pure noodzaak, stelt hij. "Want ons spaargeld is op."

Dit geldt ook voor Dilber Koktas eigenaar van Elite Beauty & Cosmetics Almelo, als de lockdown verlengt wordt ziet Koktas geen andere uitweg dan deuren voorgoed gesloten te houden. De versoepelingen komen voor de beauty salon van Koktas net optijd: "Ik heb gehuild van blijdschap. Mijn dag kan niet meer stuk."

'Winkelen op afspraak is niet genoeg'

Bij meubelzaak Pronto Wonen in Zwolle gaan de deuren zaterdag ook 'sowieso' open. "Wij hebben een grote woonwinkel, daar kan met gemak en volkomen veilig winkelend publiek geholpen worden."

"Open op afspraak is zeker fijn, maar niet genoeg. Ondernemers hebben al lang bewezen dat er veilig gewinkeld kan worden. Het is mooi dat de middenstand nu iets meer mag. Het is wel ontzettend wrang voor onze horeca-collega's die nog steeds dicht moeten blijven."

Bittere pil horeca

Horecaondernemer Jelle van der Weerd heeft verschillende horecabedrijven in Zwolle. Hij is samen met aantal collega's van plan om zaterdag open te gaan uit protest. Dat de versoepelingen nu zijn aangekondigd en daar de horeca en cultuursector weer niet bij zitten is zuur. De plannen om open te gaan waren er al en de uitgelekte versoepelingen veranderen daar niets aan voor de ondernemer.

De provincie Overijssel drong actief aan bij het kabinet op het opheffen van de lockdown en onder veilige omstandigheden de samenleving weer open te gooien. "Deze koers is niet verantwoord." zei gedeputeerde Eddy van Hijum. De provincie heeft inmiddels bijval gekregen van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Die vindt ook dat er voortaan anders moet worden omgegaan met coronamaatregelen: