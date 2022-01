Hoe maak je politiek leuk voor jongeren? Studenten van Windesheim bedenken een spelshow

Hoe bereik je jongeren als het om politiek gaat? Studenten op Hogeschool Windesheim bedachten daar iets op: een spelshow. Sanne ter Heide, één van de studenten, vertelt over het idee. “Het gaat om een spelshow dat een beetje tussen De Slimste Mens en Levensweg in zit.”

De gemeenteraadsverkiezingen (16 maart) komen eraan en volgens Sanne ter Heide is dit niet per se iets waar jongeren zich mee bezighouden. Om toch meer jongeren te bereiken, wordt er een platform ontwikkeld, waar ze elkaar kunnen vinden en ideeën kunnen uitwisselen. De spelshow die op 13 januari werd uitgezonden, was hier de aftrap van.

"Er werden thema's behandeld die voor jongeren in Zwolle belangrijk zijn." Volgens Sanne moet er gedacht worden aan de woningmarkt in Zwolle, identiteit zoeken in Zwolle, de liefde vinden en iets over je studie. "Er waren twee teams, René Kuipers was de presentator en wethouder van Willigen was aanwezig tijdens de spelshow. Een voorbeeld wat voorbij is gekomen ging over Tinderclichés. De teams moesten van de twintig clichés zo veel mogelijk opnoemen. De vragen zijn met veel humor ontvangen. Daarnaast waren er kennisvragen over de onderwerpen, alle vier de deelnemers hebben nieuwe kennis opgestoken."

Initiatieven zijn samen sterker

Egbert Hermsen, journalistiek docent op Windesheim, benadrukt nogmaals dat het niet blijft bij alleen een spelshow. "Het Zwols Mediahuis stapt bij het platform voor jongeren in. Het toekomstideaal is dat er een platform komt voor de jeugd waar alles samenkomt. Een plek om elkaar te ontmoeten. Er zijn veel losse initiatieven maar samen worden de initiatieven sterker. Het moet een soort plaats worden waar ideeën voor en over Zwolle samenkomen. Jongeren moeten ons kunnen vinden en denken, ho wacht eens even, ik heb een idee. Ik heb hulp nodig."

Voor Sanne houdt het project niet op na de spelshow, zij blijft betrokken bij het platform. Waar hoopt zij nou op? "Ik hoop dat het platform een begin kan zijn waar het Zwols Mediahuis en de gemeente mee verder kunnen. Uit eigen ervaring vind ik dat de gemeente soms geld uitgeeft aan allemaal ideeën die niet worden uitgewerkt."

Uit eigen ervaring vind ik dat de gemeente soms geld uitgeeft aan allemaal ideeën die niet worden uitgewerkt Sanne ter Heide

Schoolprojecten tijdens corona

De studenten van de redactie, bestaande uit Elles Mulder, Yoni Moldovan, René Kuipers, Kim Hartgring en Sanne ter Heide hebben de spelshow ontwikkeld en uitgevoerd tijdens de pandemie. "Ik denk dat we blij mogen zijn met het resultaat. Externe partijen dachten ook echt goed mee. Martijn Straathof van het Floreshuys, waar wij de spelshow coronaproof mochten uitzenden, had bijvoorbeeld een technicus geregeld," zegt Sanne. "Daarnaast had wethouder van Willigen een belangrijke rol tijdens de spelshow, omdat hij jeugdbeleid in zijn portefeuille heeft. Hij dacht heel goed mee, we hebben tijdens de kerstvakantie een dag vergaderd tot half elf met de wethouder."

Volgens Egbert is het niet vanzelfsprekend dat studenten tijdens de pandemie maar door kunnen gaan. "Het is knap in deze lastige tijd om flexibel te blijven. Ik zie twee dingen bij andere klassen. Mensen die wel ervoor gaan en het zien als een uitdaging en mensen die de moed laten zakken. De redactie heeft samen met de wethouder er alles aangedaan om de spelshow door te laten gaan."