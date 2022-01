Riempje los en gáán: Twenterand bouwt eigen hondenwalhalla

"Het begon met een enquête onder hondenbezitters in Twenterand", zegt Kouwenhoven. "Een van hun wensen was een hondenspeelplaats. We hebben het verzoek ingediend bij de gemeente en zodoende kregen we dit terrein."

Slalompaaltjes en loopplanken

Kouwenhoven is de hele dag druk met de aankleding. Het hek staat al, net als het pad. In een aanhanger liggen een loopplank, slalompaaltjes en overspringhekjes. Vinden honden dat leuk? Vast wel. En anders is het ook gewoon reuzegezellig in het Beekpark.

"Ik verwacht dat we vandaag klaar zijn", zegt Kouwenhoven. "Anders gaan we morgenvroeg verder, gewoon doorwerken!"

Verslaggever (en hondenmens) Lotte Kreuwel ging langs: