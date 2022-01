Zo kijken Almelose politici naar een jaar met vijf dodelijke misdrijven in hun stad

Vijf tragische misdrijven en zes dodelijke slachtoffers in één jaar tijd. Het zijn de harde cijfers waar Almelo mee te maken heeft. Heftige gebeurtenissen die los van elkaar lijken te staan. Berust het allemaal op toeval of zit er meer achter? Dit is hoe Almelose politici erover denken.

Afgelopen dinsdag komt er bij de meldkamer rond het middaguur de melding van een steekpartij in een flat aan de Sluitersveldsingel binnen. Een 22-jarige man is een van de slachtoffers. Gealarmeerde agenten proberen hem nog te reanimeren, maar dat mag niet baten. Zijn vriendin (20) raakt gewond, met haar gaat het naar omstandigheden redelijk. Almelo schrikt op: wéér een dodelijk slachtoffer.

Na de zaak Lotte, de dode vrouw in de auto bij de ZGT, het kruisboogdrama en de Schelfhorstparkmoord is de dodelijke steekpartij deze week het vijfde ernstige delict in het tijdsbestek van één jaar.

Een 62-jarige man is kort na de steekpartij aan de Sluitersveldsingel als verdachte opgepakt. Hij zou al langere tijd overlastgeven en een buurman van het slachtoffer zijn. Voor het drama zich voltrok, heeft een van de slachtoffers een video opgenomen in de hal van de woning. Hierin is een man te horen die het stel bedreigt, dit zou de stem van de verdachte zijn. Vandaag bepaalt de rechter of de man langer in voorarrest blijft.

Gefaald?

De Almelose politiek kan simpelweg maar één conclusie trekken: het is wederom een intriest voorval. Juist daarom zijn de meeste politici terughoudend. Zij vinden dat er eerst goed onderzoek gedaan moet worden, voordat er gezegd kan worden of er (mede)schuldigen aan te wijzen zijn. "Het lijkt weer door falende instanties te komen, maar laten we er niet op vooruitlopen", zegt PVV'er Sebastiaan Stöteler.

Hij verwijst daarmee naar het feit dat de politie al voor de steekpartij door het vrouwelijke slachtoffer is gebeld, maar dat er geen actie is ondernomen. Volgens een politiewoordvoerder is er inderdaad 's ochtends naar de politie gebeld, maar is er toen overlast gemeld. Dat was onvoldoende reden om uit te rukken. Toen rond het middaguur met 112 werd gebeld, zijn er wél meerdere politie-eenheden naar de locatie gestuurd, zegt de woordvoerder.

Mensen grijpen sneller naar zwaardere middelen zoals wapens. Sebastiaan Stöteler, PVV

Landelijk

Bert Hümmels van Leefbaar Almelo denkt dat het probleem niet specifiek in Almelo gezocht moet worden. "Mensen krijgen een steeds korter lontje. Dat is deels te wijten aan een zwalkend landelijk coronabeleid", vermoedt het raadslid.

Ook Fred Gerritsen van Democraten.Nu denkt dat er niet naar één gemeente moet worden gekeken. "Het speelt zich overal af. Je moet kijken wat er landelijk niet goed gaat."

Stöteler: "Ik geloof dat er deze week zo'n zeven steekincidenten in het hele land zijn geweest. Ook met dodelijke afloop. En ja, het is hier de zoveelste keer in korte tijd." De fractievoorzitter van de PVV denkt dat niet zozeer het aantal incidenten toeneemt, maar vooral de zwaarte ervan. "Mensen grijpen sneller naar zwaardere middelen zoals wapens. Ik hoorde dat laatst ook twee agenten op televisie zeggen."

Je begint ongerust te worden. Ugur Çete, Lijst Çete

Ongerust

PvdA'er Jorien Geerdink kan de vinger niet op de zere plek leggen. "Het is heel lastig om te zeggen waar het aan ligt. Het is voor iedereen een heel rare tijd, ik denk dat dat meespeelt." Doelt ze op de coronaperiode.

Ugur Çete van Lijst Çete maakt zich zorgen. "Je begint ongerust te worden. En natuurlijk wil ik alles van de zaken weten. Als inwoner en zeker als raadslid, maar dat is nu niet de prioriteit. Die ligt nu bij de nabestaanden van de slachtoffers."

Çete: "We moeten het strafrecht afwachten. Vaak wordt er tijdens rechtszittingen ook veel meer bekend. Het lijkt mij wel goed om na het strafrechtelijke proces met alle partijen om tafel te gaan om te kijken wat er beter kan."

Bezuinigingen

Bij gebeurtenissen zoals het kruisboogdrama en ook de steekpartij aan de Sluitersveldsingel, wordt al snel naar de geestelijke hulpverlening gekeken. "Er is een capaciteitstekort. De verwachting van de decentralisatie was dat het minder werk op zou leveren, maar het tegendeel is het geval", concludeert Hümmels.

Geerdink vermoedt ook dat bezuinigingen op geestelijke gezondheidszorg en jongerenwerk bijdragen aan meer problematiek, maar er is volgens haar meer. "De woningstichting moet een heel dossier opbouwen voordat ze kunnen optreden tegen een overlastgever en de politie is onderbezet."

Als je weet dat er probleemgevallen in een buurt zijn, dan moet je die mensen extra in de gaten houden. Harry de Olde, Partij Vrij Almelo

'Veel burenruzies'

Er lijkt aan het steekincident dat deze week plaatsvond een lange geschiedenis vooraf te gaan. De verdachte zou vaak voor overlast hebben gezorgd, stellen buurtbewoners. Harry de Olde van Partij Vrij Almelo stelt dat overlast een groot probleem in de stad is. "Ik krijg dagelijks berichtjes van mensen dat er weer wat aan de hand is. Meestal burenruzies en dat kan ook helemaal uit de hand lopen."

De gemeente moet meer doen om ruzies in de kiem te smoren. "De gemeente krijgt geld van het Rijk om meer boa's aan te stellen, maar er lijkt niets mee te gebeuren. Als je weet dat er probleemgevallen in een buurt zijn, dan moet je die mensen extra in de gaten houden. En niet alleen als er iets aan de hand is."

Achter de schermen

Gerritsen: "Ik weet dat de gemeente achter de schermen er heel hard mee bezig is om alles in beeld te krijgen. Voor ons is belangrijk waar deze schokkende gebeurtenissen vandaan komen en welke rol de gemeente hier samen met de politie en het Openbaar Ministerie in kan spelen."