Burgemeesters in Overijssel eensgezind over coronabeleid: "Bied meer perspectief"

De 25 burgemeesters in Overijssel willen een duidelijker coronabeleid, waarin ook aandacht is voor de lange termijn en de economische gevolgen. Zowel de Veiligheidsregio Twente als Veiligheidsregio IJsselland, waarin de burgemeesters vertegenwoordigd zijn, roepen het kabinet op om meer perspectief te bieden.

De afgelopen dagen spraken diverse burgemeesters in Overijssel zich al uit over de harde lockdown. Ook de provincie Overijssel is kritisch over het huidige maatregelenpakket.

Brief aan het kabinet

De burgemeesters in IJsselland hebben het nieuwe kabinet vandaag een brief gestuurd. "In die brief roepen wij het kabinet op om meer evenwicht in het coronabeleid te brengen", zegt Peter Snijders, voorzitter en burgemeester van Zwolle.

"Door naast de aandacht voor de zorg, meer balans te brengen in de verschillende sociale, maatschappelijk en economische gevolgen van het coronabeleid, door vooral te kijken naar wat wel veilig kan en mogelijk is en om meer perspectief op de lange termijn te bieden. Ook is er begrip voor de moeilijke positie van onder andere ondernemers."

Oproep vanuit Twente

In Twente doet vicevoorzitter Sander Schelberg namens de veertien burgemeesters een soortgelijke oproep. Ook wil Schelberg aandacht voor de Nederlandse coronamaatregelen ten opzichte van die in Duitsland. "Gezien de grensligging van de regio", aldus de bestuurder in een reactie. Wat hij daar inhoudelijk mee bedoelt, is onduidelijk. Zijn woordvoerder Monique Meinders wil niet verder inhoudelijk reageren. "Wat ze hebben besloten, horen we morgenavond."

Peter Snijders van de Veiligheidsregio IJsselland zegt te merken dat de rek eruit is. Maar hij ziet ook dat Omikron zorgt voor veel besmettingen en daardoor een hoog ziekteverzuim. "De samenleving wordt behoorlijk ontwricht. Denk aan zorgpersoneel, brandweerlieden en anderen met een maatschappelijke functie die ziek thuis komen te zitten, waardoor de dienstverlening in het gevaar kan komen. We roepen iedereen op om veilige keuzes te blijven maken."