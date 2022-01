Mike Willems vindt dat KNVB onverantwoord risico neemt met door laten gaan duel PEC

De KNVB wees donderdag het verzoek van PEC Zwolle af om het thuisduel met Willem II uit te stellen vanwege het flinke aantal besmettingen in de Zwolse selectie. Volgens Willems kan zijn club momenteel nog net een elftal op de been brengen.

Verantwoordelijkheid bij KNVB

"Maar ik heb tegen de KNVB gezegd dat de verantwoordelijkheid bij hen ligt. Er wordt altijd gezegd dat het een zeer gevaarlijk virus is dat op je hart kan slaan. Daarnaast is het ook onverantwoord om spelers te laten invallen en minuten te laten maken, die zes weken of langer niet of nauwelijks hebben getraind.

"Je loopt dan het risico van spierblessures. En dan ben je ze weer zes weken kwijt. Of ik de KNVB dan aansprakelijk ga stellen? Zover zijn we nog niet gegaan, maar ik heb het ze wel medegedeeld."

Onverantwoord

Willems: "Er zitten nu echt spelers in onze wedstrijdselectie die normaliter nooit tot de selectie zouden behoren. En die moeten dan misschien vrijdag tegen Willem II invallen als een speler met een blessure moet uitvallen. Dat is onverantwoord, naar mijn idee."

Hartfilmpje laten maken

Volgens Willems zitten er ook spelers in de Zwolse wedstrijdselectie die al corona hebben gehad. "En die zijn zeker nog niet helemaal speelklaar. Eentje is vanavond zelfs nog naar het ziekenhuis gegaan om een hartfilmpje te laten maken. Een ander was in december geblesseerd en kreeg daarna corona. Hij was pas woensdag weer terug in training. Die heeft een week of zes helemaal niets gedaan."

Geen spoedprocedure

Een spoedprocedure aanspannen tegen het besluit van de KNVB heeft volgens Willems weinig zin. "Daarvoor is de tijd gewoon te kort. We hebben het geaccepteerd en we hebben elf spelers. We gaan voetballen en we gaan winnen ook. We zullen verder wel zien. Misschien komen er vrijdag nog wel wat positieve gevallen bij."