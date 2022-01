Nieuwe priklocaties in alle gemeenten in regio IJsselland

De eerste locaties gaan volgende week donderdag open. Het gaat om de Trefkoele Plus in Dalfsen, Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk en de Bovenkerk in Kampen. Tot ongeveer eind februari zijn de priklocaties open van donderdag tot en met zaterdag.

In de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte, Zwartewaterland en Ommen worden later priklocaties geopend. Wanneer dit zal zijn en wat de openingstijden worden, zal later bekend worden gemaakt op de website van GGD IJsselland.

Alleen zonder afspraak

Voor deze nieuwe locaties geldt dat je geen afspraak hoeft te hebben om een coronaprik te halen. Het enige wat je bij je moet hebben, is een geldig legitimatiebewijs en een ingevulde gezondheidsverklaring.

Wie in regio IJsselland toch een afspraak wil maken voor een coronavaccin, kan daarvoor alleen nog terecht bij de grote priklocaties in Zwolle, Deventer en Hardenberg.

Dichter bij huis

In de kleinere kernen van de regio IJsselland wonen mensen die de afstand tot de grote priklocaties te ver vinden. Voor hen moeten de nieuwe tijdelijke prikposten een uitkomst zijn. De capaciteit in de gemeenten is per priklocatie zo'n 150 vaccinnaties per dag. Wanneer het nodig is kunnen de meeste locaties worden uitgebreid.

Grote locaties afgeschaald

De huidige grote vaccinatielocaties in Zwolle, Deventer en Hardenberg blijven open, maar worden afgeschaald. De afgelopen weken werd daar op volle sterkte gewerkt. Cijfers over hoeveel vaccins zijn gegeven zijn nog niet bekend gemaakt.

Wel zegt de GGD in deze regio zeer tevreden te zijn over de grote opkomst en de snelheid waarmee de vaccins zijn gegeven. Nu het rustiger is bij de grote priklocaties wordt een deel van het personeel ingezet om te gaan vaccineren in de kleinere kernen.