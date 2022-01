Landgoed Oldenhof bij Vollenhove krijgt bijzonder cadeau: het naastgelegen landgoed Berg en Caterstee

Landgoed Oldenhof krijgt er dankzij de schenking in één klap 32 hectare bij. Dat is bijzonder in deze tijd, want de meeste landgoederen raken just steeds meer versnipperd. Berg en Caterstee omvat onder meer pachtgronden, bossen en een aantal bijzondere landschapselementen uit de achttiende eeuw, zoals een lindenlaan en een bergje. Oldenhof is al vijftig jaar eigendom van een stichting, maar Berg en Caterstee was nog particulier bezit van Claar Sloet.

Claar Sloet bij 'de berg' op haar landgoed Berg en Caterstee (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Verantwoordelijkheid

Martin Knol van stichting Oldenhof is erg blij met de schenking: "Door vererving en verkoop zijn veel landgoederen steeds meer versnipperd geraakt, dat is hier in het verleden ook gebeurd. Nu komt het juist weer bij elkaar. We vinden het niet alleen een heel mooi cadeau, het is ook een grote verantwoordelijkheid, want ook dat landgoed willen we zo goed mogelijk bewaren voor de toekomst."

De uitbreiding biedt vooral veel kansen, ziet Knol: "Het is ook een steun voor de Oldenhof. Financieel, door de extra pachtopbrengsten, maar ook omdat we dan het beheer kunnen versterken in een veel groter gebied. Berg en Caterstee ligt hier vlakbij en vormt nu samen met Oldenhof één geheel op het hoge land van Vollenhove."

Toegankelijk

Claar Sloet is geen onbekende op landgoed Oldenhof. Haar voorouders stichtten het landgoed al in de zeventiende eeuw. Het wisselde een paar keer van eigenaar, maar kwam toch weer terug bij de familie Sloet. Claar was zelf een tijdlang beheerder van de Oldenhof. Zij zorgde ervoor dat het besloten landgoed toegankelijk werd gemaakt voor publiek. In het landhuis zijn wel eens concerten, de tuin is vrij toegankelijk en er is een camping naast het landhuis.

Landhuis Oldenhof (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

In 1995 erfde Claar Sloet van een oom het vlakbij gelegen landgoed Berg en Catersee. Ook daar herstelde ze de belangrijke landschappelijke waarden en maakte ze het toegankelijk: "Je mag hier naar hartelust wandelen, als je maar niet het wild verjaagt, dus niet met teveel mensen, en de boel heel laten. Dus je moet begrip kweken in de buurt, dat dit al heel oud is en het de moeite waard is om er goed op te passen."

Lindenlaan en berg

Op Berg en Caterstee staat geen landhuis. Wel zijn er een paar unieke landschapselementen te vinden. Meest opvallend is 'de berg': een steile heuvel die in 1740 is gemaakt van grond die overbleef na het graven van een gracht. Het is het hoogste punt van het hoge land van Vollenhove. Ooit stond er een theekoepeltje op, nu is het een plek om even heen te wandelen over de lindenlaan en te genieten van het landschap.

Ook Claar Sloet is hier nog geregeld te vinden, al is het wel een hele klim via een steile houten trap: "Hier zit wel eens een steenuil, en ransuiltjes. En er lopen vaak reeën hier", geniet Claar. Vanaf het bergje kijk je ook uit over de unieke lange lindenlaan die naar de berg toe loopt. Honderden knoestige verweerde lindes, allemaal bijna 300 jaar oud.

De monumentale lindenlaan op landgoed Berg en Caterstee (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Zuinig

Claar Sloet is bioloog en geniet van de historische bomen: "Soms sneuvelt er wel eens één, maar dan kan je er een nieuwe van maken. Kijk hier, de wortels lopen weer uit, als je er een paal bij zet kan er eentje weer uitgroeien tot een boom. Zo heb je nog steeds hetzelfde genetische materiaal als in 1740. Als je zuinig bent doe je het zo, en als het je niks kan schelen dan haal je de oude bomen om en plant je nieuwe."

Ze heeft hard gewerkt om de overwoekerde laan en berg weer toegankelijk te maken. Helaas is er inmiddels ook het één en ander vernield: "Vreselijk. Dat is toch om door de plee te trekken", reageert ze furieus als ze een vernielde boom ziet. "Dat mag je niet zeggen, maar daar word ik zó boos om, dus zeg ik het toch."

Levend erfgoed

Claar Sloet is zuinig geweest op de hele erfenis van haar voorouders. Stichting Oldenhof wil het landgoed levend houden in de geest van Claar Sloet, vertelt Martin Knol: "Haar visie is: 'dit is niet van mij, of van de stichting, maar van de gemeenschap.' En wij willen ook dat iedereen daarvan kan genieten. Het is cultureel erfgoed, dat moet je behouden, versterken en toegankelijk maken. We doen het niet voor onszelf, maar voor de gemeenschap."