UWV Zwolle kende uitkeringen toe zonder beoordeling arts: 'Niet op juiste manier verlopen'

Het UWV in Zwolle heeft 30 mensen een WIA-uitkering toegekend zonder beoordeling van een verzekeringsarts. Het kantoor deed dit 'als proef', zegt een UWV-woordvoerder. "We zijn al heel lang op zoek naar oplossingen voor achterstanden, al is dit proces niet op de juiste manier verlopen. Het ministerie is inmiddels ingelicht."

Het UWV wil in sommige regio's arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toekennen aan mensen zonder te kijken of ze er ook recht op hebben, schreef RTL Nieuws gisteren. In Zwolle gebeurde dat toen al, zonder dat er toestemming was gegeven door de Raad van Bestuur en het ministerie van SZW.

Achterstanden

Het UWV heeft niet genoeg verzekeringsartsen, waardoor het instituut kampt met enorme achterstanden. "In april hebben we meerdere oplossingen op een rij gezet, zoals het aanpassen van de wet- en regelgeving", zegt woordvoerder Geralt Lammers. "Toen is in het klein voorgesteld om oplossingen als proef uit te proberen."

"Hierbij kregen werknemers van 60 jaar en ouder een WIA-uitkering toegekend na een beoordeling door een arbeidsdeskundige, maar soms zonder beoordeling van een verzekeringsarts", zegt Lammers. "Dat ging om 30 mensen bij het UWV in Zwolle."

Hengelo wil zelfde proef doen

De 'proef' is inmiddels afgerond. Het UWV in Hengelo wil eenzelfde proef doen en heeft daarvoor een voorstel ingediend. "De raad van bestuur en het ministerie moeten nog toestemming geven."

De achterstanden zijn de komende jaren nog niet weggewerkt, denkt Lammers. "Het is aan de politiek om wet- en regelgeving aan te passen, we hebben onze bevindingen doorgestuurd naar de Kamer."