Overijsselse horeca gooit deuren open: "Altijd solidair geweest, maar rek is er uit"

Je kunt morgen in verschillende Overijsselse gemeenten 'gewoon' weer een restaurant of café binnenlopen. Waar de ene uitbater slechts vier uur open gaat, bereidt de andere zich voor op een 'permanente' opening. "We laten zien dat het veilig kan."

Een stoflaag bedekt het meubilair van het Vliegende Paard in Zwolle. "Ik ben nog wel even druk met de voorbereiding", zegt eigenaar Dennis Kaatman. "Het voelt tegennatuurlijk om open te gaan, maar we moeten wel."

'Ik schrik van de neerslachtigheid'

Volgens Kaatman doen zo'n dertig horecaondernemers in Zwolle morgen met hem mee. "Maar ook in de regio rondom de stad openen ondernemers de deuren. Het is écht nodig. Ik bel regelmatig met jongeren die hier altijd samenkwamen met hun vereniging. Dan schrik ik van wat ik aan de lijn krijg, van de neerslachtigheid."

Aan de andere kant van de provincie, in Enter, bereidt Rien Mol zich voor op morgen. Hij is eigenaar van Landgoed Het Rheins en voorzitter bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "We zijn altijd solidair geweest, maar de rek is er uit."

Demonstratie

Volgens Mol doet de helft van alle horecagelegenheden in Enter en Wierden morgen mee. Daarbij gaat het om een demonstratie, benadrukt Mol. "We hebben toestemming gevraagd bij de gemeente en gaan één dag open. Als je langer open gaat, is het niet binnen de regels en wordt er gehandhaafd."

Kaatman weet nog niet of hij langer open blijft dan morgen. "Dat hangt echt af van de persconferentie van vanavond. We gaan morgen eerst laten zien dat het veilig kan."

Ommen, Hengelo en Deventer

Ook in Ommen gooien horecaondernemers de deuren open, meldden uitbaters op Twitter: "Wij gaan zaterdag open en niet meer dicht!" Ook Hengelo doet mee, daar zijn horecazaken tussen 10.00 uur en 17.00 uur open. Horecaondernemers in Deventer gaan morgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur open.