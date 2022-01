Veerkracht politiemensen is eruit: "Balans tussen werk en privé is volledig zoek"

De afgelopen jaren heeft de politie er veel taken bij gekregen. Zo kost de bewaking van personen veel extra mankracht en onder meer door corona moest de politie steeds vaker komen opdraven. “We zien allemaal hoe vaak de ME wordt opgetrommeld”, zegt Wissink. Een agent die voor de ME in actie moet komen, is niet beschikbaar voor de noodhulp. “Een collega moet dan die noodhulpdienst opvangen en kan daardoor niet aanwezig zijn in de wijk. Dat bedoelen we met gaten vullen.”

De ME wordt steeds vaker opgetrommeld, dat gaat ten koste van de aanwezigheid van de politie in de wijken. (Foto: Rens Hulman)

Wisselink bestempelt de werkdruk bij de politie als 'te hoog'. Ze zegt daarover: “Er is te veel werk, dat we moeten doen met te weinig mensen. Het gevolg is dat veel politiemensen tegen ons zeggen dat de balans tussen privé en werk volledig zoek is. Bij de bond krijgen we nu de eerste signalen van politiemensen die zeggen dat ze weggaan omdat ze hun privéleven terug willen.”

Papieren werkelijkheid

Wie enkel kijkt naar de cijfers, zou de indruk kunnen krijgen dat de personele onderbezetting meevalt. Bij de Landelijke Politie werken 47.000 agenten. Dit jaar komt de politie 1400 politiemensen tekort. Dat is drie procent. De eenheid Oost-Nederland komt dit jaar 139 agenten tekort en volgend jaar 149. In 2025 is de bezetting weer op orde en zijn er op papier zelfs 64 agenten te veel in dienst.

Tot die tijd draaien de mensen die nu aan het werk zijn op voor alle gaten die vallen. Zelfs de teams die op papier met genoeg zijn, ontkomen daar niet aan. “Er zijn basisteams waar de papierenbezetting klopt, maar waar ze de roosters niet rond krijgen. Dat komt door het vele extra werk waar geen rekening mee is gehouden. De agenten die bijvoorbeeld mensen beveiligen komen uit het blauwe team (de politie op straat). Praktijkbegeleiders leiden studenten op, maar deze zelfde begeleiders kunnen dan niet op straat aanwezig te zijn.”

De politie leidt momenteel het maximale aantal agenten op. (Foto: ANP/Herman Engbers)

Het kenmerkt volgens Wisselink de situatie waarin het ene gat met het andere wordt gevuld. “Ik sprak afgelopen week een wijkagent die nog in de wijk aanwezig is, maar de meeste komen hier niet meer aan toe en vullen de gaten in de noodhulp op. Als je ze vraagt naar hun privéleven zeggen ze schertsend: ‘welk privéleven?’.”

De grootste zorg van de vier politiebonden die Nederland telt, gaat de komende tijd uit naar de mensen die nu het werk doen. Wisselink: “We moeten zorgen dat we hen overeind houden. Dat ze bijvoorbeeld verlof op kunnen nemen, ondanks de hoge werkdruk die er voortdurend is.”

Regioburgemeester Hubert Bruls is eindverantwoordelijk voor de politie-eenheid Oost-Nederland. Hij erkent dat de politie in zwaar weer verkeerd. Het herstel gaat volgens hem niet van de een op andere dag. “De politie blijft gelukkig een aantrekkelijke werkgever, maar we kunnen niet sneller opleiden dan we doen. In 2025 is de bezetting weer op sterkte”, aldus Bruls.

“Dat is mooi”, zegt Wisselink. “Ik denk dat het belangrijk is dat we niet alleen naar de cijfertjes kijken. Er moet geld bij. Dat komt er nu, maar er is jarenlang enorm bezuinigd. Vanaf de oprichting van de Nationale Politie in 2013 is dat gebeurd. Daarnaast moeten er heldere keuzes worden gemaakt, er is te veel werk. We moeten terug naar de kerntaken.”