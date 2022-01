Go Ahead Eagles zonder Botos en Cardona tegen RKC Waalwijk

Cardona heeft een terugval na een bovenbeenblessure, Botos is geblesseerd aan zijn enkel. Martijn Berden is herstellende van een optie, Yacine Bourhane is afwezig in verband met de Afrika Cup, Sam Crowther is nog niet fit en Joris Kramer is geschorst.

Corona

Waar andere clubs veel problemen hebben met corona, valt dat bij Go Ahead wel mee. Trainer Kees van Wonderen: "We hebben wel wat gevalletjes gehad, maar het grootste gedeelte van de groep is geboosterd nu. En dat is dan meer dan een week geleden, dus dan ben je redelijk safe om ziek te worden. En er is een aantal dat het virus heeft gehad, dus dan is ook zes maanden de kans niet groot dat je het virus nog krijgt. Dus bij ons zal het denk ik op de ongevaccineerden na geen grote rol meer gaat spelen."

Verschillen niet groot

Go Ahead speelt morgen dus tegen RKC en Van Wonderen verwacht een spannend duel: "Dat gaat weer een krachtmeting worden waarbij de verschillen niet zo groot zullen zijn. Ik denk dat wij competitief zijn tegen heel veel ploegen. Wij kunnen succesvol zijn als we het zelf voor elkaar hebben, als we alle radartjes goed hebben afgestemd. Als we goed op het veld staan, kunnen we resultaat halen. Vaak ook nog met de ondersteuning van het thuispubliek. Dat hebben we niet. Het wordt een close call.

RTV Oost

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk begint morgen om 21.00 uur en is te volgen via Radio Oost en onze online kanalen.