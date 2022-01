Coronaregels versoepeld, maar niet voor iedereen; reacties in de regio

Naast de versoepelingen komen er ook aanscherpingen. In de buitenlucht en op de werkvloer worden mensen geadviseerd een mondkapje te dragen, als er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden: de medische variant krijgt de voorkeur.

Andere quarantaineregels

De quarantaineregels gaan ook veranderen. Nu moet iedereen met een besmette huisgenoot tien dagen binnen blijven. Vanaf zaterdag hoeven mensen met een cruciaal beroep deze tien dagen niet af te wachten. Zij mogen gewoon naar het werk. Wel mogen zij dan zelf geen klachten hebben, moeten iedere dag een zelftest doen en na dag 5 een pcr-test. Huisgenoten zonder cruciaal beroep moeten wel tien dagen binnen blijven.

De quarantaineplicht vervalt ook voor mensen die minimaal een week geleden een booster hebben gehad en voor mensen die dit jaar corona hebben gehad. Hiermee hoopt het kabinet te voorkomen dat er te veel werknemers thuis komen te zitten.

Weer sporten

Vanaf morgen is het ook weer mogelijk om 'op ieder moment van de dag' buiten én binnen te sporten, zei premier Rutte. Ook onderlinge wedstrijden binnen een club zijn weer toegestaan, maar dan wel zonder publiek. Voor binnensporten moet iedereen vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (QR-code) laten zien. Ook muziek-, dans- en theaterlessen mogen weer doorgaan.

Horeca

Horecaondernemers moeten dus nog wat langer geduld hebben, maar krijgen wel 'perspectief op de korte termijn'. Het kabinet gaat over tien dagen de situatie opnieuw beoordelen. Als er in die periode geen rare dingen gebeuren, mag ook de horeca, onder voorwaarden, de deuren weer openen. Ondernemers in de regio hebben vooruitlopend op de persconferentie al aangekondigd tòch open te willen gaan.

Acties

Je kunt morgen in verschillende Overijsselse gemeenten 'gewoon' weer een restaurant of café binnenlopen. Waar de ene uitbater slechts vier uur open gaat, bereidt de andere zich voor op een 'permanente' opening.

Restaurant Fox in Denekamp gooit morgen de deuren open van twaalf uur 's middags tot tien uur 's avonds:

Ook in Zwolle gaan horecazaken open. 'We laten zien dat het veilig kan' zegt Dennis Kaatman van het Vliegende Paard in Zwolle.

Winkels weer open

Niet-essentiële winkels mogen vanaf morgen dus weer onbeperkt open, al moeten zij wel om 17.00 uur de deuren sluiten. In de uitgelekte informatie was eerst nog sprake van winkelen op afspraak, maar dat is vandaag toch weer aangepast. Er komt wel een beperking van het aantal mensen dat naar binnen mag, strenge hygiëneregels en een mondkapjesplicht.

Contactberoepen

Het was al uitgelekt, maar het is nu ook uitgesproken; de contactberoepen zoals de kapper en de pedicure mogen -uiteraard met alle voorzorgsmaatregelen- weer aan de slag. Het is goed nieuws voor veel kappers die hun spaargeld hebben zien verdampen door opnieuw een lockdown. Kapper Bastiaan van der Werff in Enschede noemt het "pure noodzaak" dat hij morgen weer open kan en kapster Dilber Koktas in Almelo reageerde emotioneel op berichten over de versoepeling: "Ik heb gehuild van blijdschap."

Kapster Dilber Koktas voert actie voor haar zaak in Almelo (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Terug in de schoolbanken

MBO, HBO en universiteiten mogen weer fysiek lesgeven. Het is voor vierdejaars student ICT Wahid Zeldenrust een zegen. Hij gaf deze week aan na anderhalf jaar thuisstudie te 'smachten' naar de collegezalen van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het thuis studeren, alleen achter zijn beeldscherm, viel hem zwaar.

Student Wahid smacht naar collegezaal na anderhalf jaar thuisstudie (Foto: RTV Oost / Mark Bakker)





Geen verlichting cultuursector

Net als voor de horeca is er voor de cultuursector nog geen goed nieuws. De lockdown blijft in ieder geval gehandhaafd tot het nieuwe weegmoment over twee weken, 25 januari.

Voor Eric Delobèl, artistiek leider van poppodium Hedon in Zwolle komt het niet als een verrassing. Als Hedon na 25 januari ook nog niet open kan, wordt hij druk met het omboeken en afzeggen van geboekte artiesten. "Het wordt onderhand een flinke Sudoku", zegt Delobèl. Hedon probeert online met radioshows nog een beetje zichtbaar te blijven en een aantal mensen aan het werk te houden, maar het zijn wel lapmiddelen.

Deuren van poppodium Hedon blijven dicht (Foto: RTV Oost)

Zoals horecabedrijven actie voeren tegen de ongelijkheid in de maatregelen zit er voor Hedon niet in. "Het grote verschil tussen de horeca en de cultuur is het programma. als er bij ons geen band speelt is er ook geen publiek", aldus de artistiek leider van Hedon.



Actie voeren zien Anton van Amerstfoort MIMIK theater Deventer en Nynke van der Wal directeur rijksmuseum Kampen ook niet zitten. Wat zij wel zien zitten is perspectief. Beide pleiten voor een routekaart. Van der Wal: "Er is een aardige kaalslag gaande in de culturele sector, wij hebben perspectief nodig." Of de culturele sector zich staande weet te houden is dan ook maar de vraag.



Kelly Hammer directeur van Burgerweeshuis Deventer ziet veel zpp'ers vanuit de culturele sector uit nood overgaan op ander werk, zoals bijvoorbeeld het leggen van zonnepanelen. Ze vraagt zich af of zij allemaal terugkeren naar de culturele sector als de deuren weer open mogen.