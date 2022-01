Omwonenden vliegbasis Twenthe willen openbaar meldpunt van tijdelijk azc

Omwonenden van de tijdelijke noodopvang in Enschede willen dat er een openbaar meldpunt komt waar klachten kunnen worden geregistreerd en afgehandeld. In de ruim anderhalve week dat er asielzoekers in de noodopvang huizen, zijn er bij de gemeente meerdere meldingen binnengekomen. De bewoners zeggen te moeten wennen aan hun tijdelijke buren, maar zijn overwegend positief over de opvang.

Transparantie is het woord dat de omwonenden van de voormalige Vliegbasis Twenthe meermaals noemen. "Wij willen geen situatie zoals in Azelo, waar naar verluidt veel meldingen onder het tapijt zijn geveegd", zegt een van de omwonenden. Uit angst voor 'negatieve reacties' willen ze alleen anoniem hun verhaal doen.

Op het terrein van de voormalige Vliegbasis Twenthe bij Enschede worden ongeveer 500 vluchtelingen opgevangen. Het gaat om een noodopvang, die tot 1 juli 2022 in gebruik is.

Wennen

"Het is wennen", vertelt de woordvoerder van de omwonenden van de tijdelijke noodopvang. "Ik dacht dat de asielzoekers op het vliegveldterrein zouden blijven, maar ze lopen ook de stad in. Dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties, want het is hier 's avonds pikkedonker." Voor dat laatste is inmiddels een oplossing gevonden: bij de in- en uitgang van de noodopvang worden gele hesjes uitgedeeld.

Bij de gemeente kwamen via het meldpunt noodopvang@enschede.nl de afgelopen week meerdere meldingen binnen, bevestigt woordvoerder Ton Kamp van de gemeente. Zo liepen mannen ongevraagd op een erf van een van de omwonenden en voelde een vrouw zich onveilig, toen ze alleen in het donker een groepje mannen tegenkwam.

Openbaar meldpunt

De omwonenden van de noodopvang willen dat alle meldingen geregistreerd en openbaar gepubliceerd worden. "Wij vinden dat het er moet komen in het kader van de transparantie", zeggen de bewoners. Ook hebben ze als harde eis gesteld dat de noodopvang voor maximaal een half jaar is.

Gemeentewoordvoerder Kamp zegt dat 'een groot bord met alle meldingen' er niet komt. Hij wijst op de AVG, maar ook op andere maatregelen die de gemeente al genomen heeft. "Via het speciale mailadres worden alle meldingen verzameld en opgepakt. De direct omwonenden hebben bovendien een vast nummer van de wijkregisseurs en we sturen regelmatig een nieuwsbrief, waarin we ook de overlastmeldingen bespreken." Ook is er een klankbordgroep, waarin omwonenden en andere betrokkenen regelmatig met elkaar in gesprek zijn.

Kamp benadrukt dat de gemeente transparant wil zijn. "Want wij hebben er geen enkel belang bij om dingen onder de mat te schuiven. Maar tabelletjes maken met daarin alle meldingen en die dan openbaar maken, gaat niet helpen."