Publiek steunt acties van de horeca in Dinkelland en Oldenzaal

Maar even een snelle lunch pakken, zit er niet in: toegang kreeg je alleen als er gereserveerd was. "En we zitten de hele middag vol", zegt Nieboer. Dankzij catering kon Nieboer het hoofd nog enigszins boven water houden.

De klanten kunnen wel begrip voor de actie opbrengen. "We hebben het heel erg gemist", zegt een gast. Dat het eigenlijk nog niet mag, daar heeft ze geen boodschap aan. "Er mag zoveel niet, toch? En de ziekenhuisopnames dalen."

De Zaak in Denekamp was een dag open (Foto: eigen foto rtv Oost / Ina Brouwer)

"Het moet een keer weer open"

"Ik heb alle prikken gehad, ik heb zelf corona gehad," zegt een andere klant. "Het moet een keer weer open."

De horeca in Oldenzaal koos een andere manier om uiting te geven aan de onvrede dat ze niet open mag. De zaken bleven dicht, maar op diverse plekken in de binnenstad konden mensen buiten een pilsje pakken. De opbrengst was bestemd voor de voedselbank. Ook werden er gratis bitterballen geserveerd.

Eerste dicht, laatst open

Joris ten Wolde van Koninklijke Horeca verwoordde de gevoelens van de ondernemers. "Wij hebben in andere tijden laten zien dat we ons goed aan de regels kunnen houden, dat we afstand houden en QR-codes checken. We begrijpen niet dat we niet open mogen. Wij moeten her eerste dicht en mogen als laatste weer open."