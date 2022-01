Rentree Vloet in Eredivisie lijkt nog ver weg: "Hij is duidelijk niet de Rai Vloet van voor het ongeluk"

"Je kunt duidelijk zien dat hij een uitdaging heeft met deze situatie", vervolgt de Duitse coach. "Ik ken hem al heel lang en weet dat hij heel sensibel is. Dit verhaal glijdt niet zomaar van hem af."

Moeilijk

Wormuth kan ook niet inschatten op welke termijn Vloet er weer zou kunnen staan. "Het is moeilijk. Ten eerste heeft hij een operatie gehad. Daarna heeft hij wel individueel getraind, maar qua fitheid is er nog een groot gat met de rest van de selectie. We moeten afwachten hoe lang hij nodig heeft. Maar het is niet alleen de fitheid. Ook de mentale situatie is niet perfect."

Tegen NEC, dat zeven punten voorsprong heeft op de Almeloërs, kan Heracles ook niet beschikken over Marco Rente. De centrumverdediger is geschorst. Verder is Kasper Lunding nog niet wedstrijdfit.

Coronabesmettingen

In de voorbereiding op de tweede seizoenshelft heeft Heracles twee oefenwedstrijden afgezegd, omdat er coronabesmettingen in de selectie waren. "Bijna iedereen is terug. Ze zouden kunnen spelen, maar qua fitheid heeft nog niet iedereen alles gedaan." Om welke spelers het gaat, heeft Heracles niet bekendgemaakt.

