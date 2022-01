PEC Zwolle begint 2022 met tweede overwinning van seizoen

Vanwege veel coronagevallen in de selectie van PEC verzocht de club de KNVB donderdag om het duel met Willem II af te gelasten. De Zwollenaren kregen nul op rekest van de voetbalbond en daarom moest de formatie van Dick Schreuder gewoon spelen tegen de Tilburgers. Nieuwkomer Oussama Darfalou stond meteen in de basis.

Kansen PEC

Ondanks de personele problemen was de start van PEC veelbelovend. De eerste speldenprikken kwamen van de bezoekers, maar daarna was het de thuisploeg die het best voor de dag kwam in de eerste helft. Mustafa Saymak stelde doelman Timon Wellenreuther op de proef en even later doken Darfalou en Gervane Kastaneer op voor het Tilburgse doel. Het leidde niet tot een doelpunt.

Van den Belt opent score

PEC zocht nadrukkelijk naar het eerste doelpunt van 2022 en die dadendrang werd in de 25ste minuut beloond. Na slecht uitverdedigen van Willem II wist Bram van Polen middenvelder Thomas van den Belt in stelling te brengen en die scoorde de verdiende 1-0.

Darfalou en Kastaneer

De gastheren vergaten daarna Willem II, dat de laatste acht wedstrijden in de Eredivisie verloor, dieper in de zorgen te drukken. Darfalou liep zichzelf in kansrijke positie vast en een minuut later treuzelde Kastaneer na een behendige slalom te lang om af te drukken.

Matig Willem II

Ook na rust bleef PEC aardig op de been en kwam het matig spelende Willem II amper in de buurt van doelman Kostas Lamprou. Dat het voetbal in de tweede helft allerminst oogverblindend was, daar maalde niemand om in de provinciehoofdstad.

Thomas van den Belt schenkt PEC de overwinning (Foto: Orange Pictures)

Van den Belt beslist duel met tweede van de avond

Een kwartier voor tijd was het opnieuw Van den Belt die scoorde en de marge verdubbelde voor PEC. De middenvelder rondde op randje zestienmetergebied beheerst af en dat betekende de definitieve nekslag voor de bezoekers: 2-0.

PEC Zwolle - Willem II 2-0

1-0 Van den Belt (25)

2-0 Van den Belt (78)

Arbiter: Manschot

Geel: Van den Belt, Strieder, Nunnely

PEC Zwolle: Lamprou; Van Polen, Nakayama, Voet; Reijnders, Van den Belt, Saymak (Mbinga/81), Strieder (Paal/81), De Wit; Darfalou, Kastaneer (Redan/81).

Willem II: Wellenreuther; Köhlert, Bergström, Michelis, Köhn (Schippers/61); Roemeratoe (Saddiki/89), Meerveld (Saglam/46), Llonch (Kampetsis/76), Nunnely, Wriedt, Svensson (Kabangu/60).