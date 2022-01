Goudhaantje Van den Belt neemt PEC bij de hand: "Voetbalavond van mijn leven"

"Dit was misschien wel de voetbalavond van mijn leven", beaamde Van den Belt na afloop. "Mijn eerste goals in het betaald voetbal en dan ook nog 2-0 winnen. Dan is dat een mooie voetbalavond, ja. In de jeugd heb ik nog wel aardig mijn goals meegepikt, maar nog niet in het betaald voetbal. Dus dat is wel lekker."

Foutjes goedgemaakt

Ondanks dat hij voor de winterstop bij een aantal tegendoelpunten betrokken was, vindt Van der Belt dat hij over zijn eigen spel niet ontevreden hoeft te zijn. "Voetballend ging het wel aardig, alleen dan maak je wel foutjes bij Groningen-uit en Vitesse-uit. Dan is het wel lullig als je zelf lekker voetbalt, maar wel betrokken bent bij de tegengoals. Dan is het lekker dat je nu zelf een wedstrijd beslist."

Verdiende zege

Van den Belt vond de zege op Willem II meer dan verdiend. "Zeker, we hadden zelf mogelijkheden met onder andere Kastaneer. En we hebben zelf geen kansen weggegeven. Ik denk dat het een goede wedstrijd was van ons, met veel energie. En we hebben redelijk wat kansen gecreëerd, dus dat is alleen maar goed", aldus de middenvelder.