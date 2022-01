Kledingwinkels en kappers openen eindelijk weer hun deuren: "Werd zelfs beetje emotioneel"

Gisteravond, even na 19.00. Minister-president Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers komen met het goede nieuws: niet-essentiële winkels mogen weer open tot 17 uur. "Ja, heerlijk", reageert Gerritsen zaterdagochtend, even nadat ze de deuren van haar winkel geopend heeft. "Ik hoorde het en werd zelfs een beetje emotioneel."

Protestactie

Gerritsen was sowieso al van plan open te gaan, uit protest. "Ik was een van de eersten die zei: 'dit kan zo niet langer, we hebben geen keuze meer.'" De eigenaresse deed het overigens niet alleen om een signaal af te geven. "Ook om de geldla weer vol te krijgen. Dat is het belangrijkste. We hebben veel leed gehad de afgelopen tijd."

We hebben veel leed gehad de afgelopen tijd. Jolanda Gerritsen, eigenaresse kledingwinkel

"We zijn half december dicht gegaan. Daarna komen normaal nog twee hele goede weken", vervolgt Gerritsen. Klanten konden online bij Cooljay terecht, alleen dat was geen vetpot. "Als je online gaat, moet je kleding met korting verkopen. Alle grote spelers hebben korting, als we daar niet in meegaan krijgen we geen bestellingen", legt Gerritsen uit.

Jolanda Gerritsen van Kinderkledingwinkel Cooljay in Colmschate (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Dubbel gevoel

Na het goede nieuws van gisteren heerst er niet alleen een feeststemming . "Ik heb een dubbel gevoel", zegt Gerritsen, die zegt een groot verlies geleden te hebben. "Wij zijn natuurlijk blij dat we weer open kunnen, alleen we moeten ook zorgen dat we de schade inhalen. En daar ben ik benieuwd naar, of we het redden met elkaar. We gaan ons best in ieder geval doen."

De kledingverkoopster hoopt dat iedere ondernemer de coronaregels in acht neemt. "We moeten veilig open gaan. Gebruik mondkapjes en hou anderhalvemeter afstand", aldus Gerritsen.

Kappers knippen erop los

In Deventer opende Ami Kappers de deuren. "Nu ben ik weer mooi", vertelt een vaste klant in de kappersstoel. "Ik ben gewend om elke week te gaan." Ook de kapsalon was vanaf half december dicht. "Een streep door de rekening dus." Eigenaresse Joanneke van der Gouw kijkt naar haar trouwe klant: "Wekelijks zit ze hier. Die hebben we zelf gebeld dat het weer kon."

Joanneke van der Gouw van Ami Kappers in Deventer (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Andere klanten zijn ook weer welkom, alleen de komende dagen zit alles vol. Ieder halfuur worden er zeven behandeld in de salon. "We hoeven ons dus niet te vervelen", vertelt Van der Gouw met een glimlach. "We zijn in ieder geval ontzettend blij dat we weer aan de slag kunnen."

We hebben extra uren ingepland om iedereen die voor de kerst nog een afspraak had staan weer blij te maken. Brigiet Schoemaker, kapster in Hengelo

Ook in Hengelo, bij kapsalon Styling'S, zijn ze al weer druk aan het knippen. Brigiet Schoemaker was er vroeg bij. "We zijn een half uur eerder open en blijven twee uur langer open. Morgen en maandag ook, terwijl we normaal op zondag en maandag gesloten zijn. We hebben allemaal extra uren ingepland om iedereen die voor de kerst nog een afspraak had staan, zo snel mogelijk dat plekje te gunnen en weer blij te maken."

'Ongetraind marathon lopen'

Toch is het niet de bedoeling om meteen weer in de hoogste versnelling aan de slag te gaan. "Ik ben wel heel zuinig op mijn medewerkers. We hebben nu een maand stilgezeten, hiervoor hebben we elf weken stilgezeten en daarvoor acht weken. Het is wel elke keer weer ongetraind een marathon lopen. Je kunt de zaak wel oneindig open laten gaan, maar je hebt ook te maken met je medewerkers."

In de zaak zijn een aantal stoelen weggehaald om voldoende afstand te houden en zelfs een opslag is omgebouwd. "Boven is een ruimte die normaal als opslag dient, daar hebben we twee behandelstoelen neergezet voor als mensen een volle zaak toch wat spannend vinden."