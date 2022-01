Zwolse horeca uit protest ook vanavond open: 'Het gaat inmiddels ook om welzijn, die staat onder zware druk'

"We gaan vanavond tot 20.00 uur open. We gaan zien wat we gebeurd, want dat is langer dan wat de burgemeesters gesteld hebben." De horecaondernemers in Zwolle openen, net als andere collega's in het hele land, vandaag de deuren ondanks dat voor hen de lockdown nog minstens 10 dagen langer duurt. Maar waar de Veiligheidsregio IJsselland heeft gezegd opening tot 17.00 uur te gedogen, zijn ondernemers in Zwolle van plan tot 20.00 uur open te blijven. "We willen dat gebruiken om ons verhaal te vertellen."

"Een beetje boos." Met gevoel voor understatement verwoordt Dennis Kaatman, eigenaar van café Het Vliegende Paard in de provinciehoofdstad, zijn gevoel na de persconferentie van gisteravond. Voor zo'n beetje alle sectoren gaat de deur (deels) van het slot, behalve voor de horeca- en de cultuursector. Die kregen weer het deksel op de neus, zoals al vaker deze coronacrisis.

Maatregel na maatregel

"Het is nodig", zegt Kaatman over het protest van vandaag. "Over 10 dagen kan misschien wel meer, maar dit is wat de afgelopen twee jaar gebeurt: van persconferentie nar persconferentie, van maatregel naar maatregel. En we zijn gewoon nog niet fatsoenlijk open geweest, al twee jaar lang niet."

Dat er keuzes gemaakt moeten worden door het kabinet, dat snapt Kaatman. "Alleen is het wel zo dat mijn bedrijf, mijn branche al twee jaar aan de verkeerde kant van die keuzes zit. Dan is de koek een keer op. Vandaar dat we ook gewoon vandaag als protest open gaan." Een eventuele boete - de Zwolse ondernemers houden drie uur langer dan gedoogd hun deuren open - zien ze wel verschijnen, mocht het zover komen.

'Elke dag telt'

"Ik heb zestig medewerkers, ik zie hoe moeilijk die het hebben met de onzekerheid. Ik zie mijn collega-ondernemers het moeilijk hebben. De portemonnee is bij sommigen letterlijk leeg. Een collega heeft z'n huis moeten verkopen. Dan ga je andere keuzes maken. Elke dag telt, eigenlijk kun je geen andere keuze maken", benadrukt Kaatman.

Sommige gaan eraan onderdoor, niet alleen in Zwolle. "Het gaat inmiddels ook om welzijn. We hebben een minister van Volksgezondheid en Welzijn? Ik durf inmiddels wel te stellen dat het welzijn in onze branche onder zware druk staat."

Vervolg

Blijft het bij die drie uren vanavond? "We zijn aan het kijken wat we nog meer kunnen doen aan acties. We zijn er niet op uit om de regels te overtreden, we zijn er wel op uit om aandacht te vragen van de situatie. Er wordt nu gepraat hoe we dat de komende week, de komende weken kunnen doen."