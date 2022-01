Reisbranche-directeur Oostdam uit Bathmen voorspelt: "2022 wordt een mooi jaar"

We zitten in Nederland nog in een gedeeltelijke lockdown, er zijn volop reisbeperkingen in het buitenland maar Frank Oostdam ziet licht aan het einde van de tunnel. De voorzitter/directeur van de ANVR, de koepelorganisatie van de reisbranche, denkt dat we in 2022 weer als vanouds op vakantie kunnen gaan. "Mensen zijn er zo ongelooflijk aan toe."

De reislust van Nederlanders is goed te merken bij de reisbureaus, die de afgelopen weken gewoon open mochten zijn. "Mensen boeken volop, er is vertrouwen dat ze dit voorjaar en komende zomer op reis kunnen naar het buitenland", zei Oostdam in het programma Groot Onderhoud.

Wachten op herstel

Corona heeft de afgelopen jaren een zware wissel getrokken. Het aantal faillissementen in de reisbranche is - door de staatssteun - beperkt maar een derde van het personeel is door reorganisaties afgevloeid. "We zijn behoorlijk geraakt en wachten op herstel." Dat lijkt eraan te komen, gelet op de drukte bij reisbureaus.

Fietsen in Wuhan

Oostdam weet nog goed hoe hij voor het eerst over corona hoorde. "Een collega meldde dat er een probleem was met twee Nederlandse fietsers die een stad in China, eindigend op 'an', niet in kwamen. 'Kunnen ze er niet om heen rijden?', vroeg ik. Het bleek Wuhan te zijn, een stad met 22 miljoen inwoners. Ik dacht dat corona een tijdelijk probleem was, maar twee jaar later zitten we er nog steeds in."

Duurzaam toerisme

Los van corona wordt het reizen in de toekomst anders, voorspelt Oostdam. "Het moet duurzamer, als we tenminste willen dat onze kinderen ook nog kunnen genieten van alle mooie bestemmingen." De ANVR heeft tijdens de klimaattop in Glasgow een verklaring ondertekend waarin duurzaam toeristisch ondernemen centraal staat. "Vliegen was de afgelopen jaren te goedkoop. Er moet een faire prijs voor een ticket komen."

Vakantiespreiding

Gelet op de verwachte stijging van het aantal toeristen in heel de wereld en de drukte op toeristische hotspots is meer spreiding noodzakelijk, zegt Oostdam. Het onderwijs en werkgevers moeten zich flexibeler opstellen. "Over een jaar of tien zullen de oude vakantieregelingen voorbij zijn. Mensen moeten op elk willekeurig moment hun vakantiedagen in kunnen zetten."

Het interview is hier en via de podcast terug te luisteren