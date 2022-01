Gezelligheid in Zwolse en Enschedese cafés, 'protestconcert' in Hengelo

Om 12.00 uur waren de eerste terrassen in Enschede, op de Oude Markt, gevuld met gasten. De handhaving reed meerdere keren langs, maar greep niet in. Cafés in Zwolle mochten vandaag open van 12.00 uur tot 17.00 uur. "Lekker een biertje drinken en met de vrienden zitten hier", vertelt een student bij het Vliegende Paard. "Nu even gebruik van maken en hopen dat het straks vaker mag."

In Hengelo gaf zanger en gitarist Erwin Nyhoff een 'protestconcert' in het uitverkochte muziekcafé De Cactus (beelden: Frank Wes):

Het muziekcafé wil een statement maken. "De huidige lockdown hakt er opnieuw flink in, niet alleen financieel maar vooral mentaal", zo schreef De Cactus via Facebook.

'Vervelend dat dit illegaal moet'

Dennis Kaatman van Het Vliegende Paard in Zwolle kijkt om zich heen en ziet een gevulde kroeg. "De mensen willen ontzettend graag. Wat nu gebeurt is heel fijn, alleen het is erg vervelend dat we dit illegaal moeten doen om te laten weten dat het zo niet langer wil", stelt de kroegbaas. Net als 5,5 miljoen andere Nederlanders keek hij gisteren naar de persconferentie. "Je loopt jezelf op te vreten. Verdorie, er kan meer. Doen we wat fout? Waarom doen we er niet toe? Dat zijn vragen vragen die door mijn hoofd schieten."

We doen een kroegentocht! Bezoeker Café Koos

Even verderop, bij Café Koos, is het terras ook gevuld. "We doen een kroegentocht", reageert een bezoeker, die tequila en baileys voor zich heeft staan. "Toch even zorgen dat we alles gehad hebben. Je bent er even uit, een soort goedmakertje. Ik geniet ervan. Het is gigantisch druk, zo zou het elke dag moeten zijn."

Ook in Oldenzaal en verschillende plaatsen in Dinkelland gingen de deuren van de horeca vandaag open: