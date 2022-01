"Met dag of drie een voorziening hebben om brood te verkopen", eigenaar Bakkerij Nollen strijdbaar na verwoestende brand

Rond vijf uur vanochtend was Nollen bij de zaak in Hengevelde, waar hij al snel doorhad dat het mis was. "Ik wilde naar binnen gaan, maar er was al zoveel rook. Ik zag niks, dus heb ook geen poging om zelf te blussen. Buiten heb ik zo gauw mogelijk 112 gebeld. De buurman was ook al buiten en ook al aan het bellen. Gelukkig waren politie en brandweer heel snel aanwezig, maar toch wel te laat om het pand te redden."

Na een paar uur hadden de brandweerlieden de brand onder controle, maar was het pand wel verwoest. "We hebben voorlopig hier geen winkel en de chocoladeproductie is weg. Maar gelukkig is onze broodbakkerij en banketbakkerij is nog wel intact, die hebben we op een andere locatie. Dus daarmee kunnen we onze klanten gelukkig nog wel bedienen."

Brand verwoest bedrijfspand Bakkerij Nollen (Foto: News United / Bert Kamp)

Noodvoorziening

"Ik hoop dat we met een dag of twee, drie een noodvoorziening hebben om toch brood te kunnen verkopen. Voor chocolade moeten we op korte termijn een oplossing bedenken. We moeten zo snel mogelijk machines krijgen, zodat we de productie van chocola weer kunnen oppakken, maar dat zal dan waarschijnlijk in de bakkerij gaan gebeuren."

Een heftige dag voor Nollen dus, al moet het allemaal nog landen bij hem. "Het is een dag dat je geleefd wordt, van de verzekering tot de brandweer en alle mensen en aandacht die je krijgt. Je leeft in een roes en kunt het eigenlijk niet bevatten. Maar dat komt later wel. Ik heb veel reacties uit de omgeving gekregen, van alle kanten zijn er mensen die willen helpen, echt hartverwarmend."