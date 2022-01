Bijna geen tandartsen die obesitaspatiënten kunnen behandelen: "Het is een groot probleem"

Voor mensen met een gewicht tot 150 kilo is het een onbekend probleem, maar als je meer weegt dan dat mag je niet zomaar bij de tandarts in de stoel gaan liggen. Daarvoor moet de tandarts een obesitasstoel hebben. “Deze stoel kan tot 400 kilo aan”, legt tandarts Rob Wiranto uit Almelo uit. Hij heeft zo’n stoel in zijn praktijk staan. Als een van de drie praktijken in Nederland.

'Confronterend'

Een van de patiënten die gebruik moet maken is Matthijs. Hij woont in Bentheim en heeft obesitas. Vanwege zijn gewicht kan hij niet zomaar naar de tandarts. “Ik weet niet exact hoeveel ik weeg, maar ik ben veel zwaarder dan de normale stoel aankan.”

Daarom reist hij vanuit Duitsland af en toe af naar Almelo, om toch naar de tandarts te kunnen. “Ik heb de keuze om hiernaartoe te gaan heel lang uitgesteld”, vertelt hij. Lange tijd heeft hij gebruik kunnen maken van de normale mondzorg en was hij patiënt bij zijn broer in de praktijk. Tot hij te zwaar werd en zijn broer hem naar Wiranto doorverwees.

“De eerste keer dat ik hier binnenstapte was heel confronterend. Je schrikt en vraagt je af hoe het kan dat je hiertoe verbannen wordt.”

Dat de praktijken waar hij terecht kan zo schaars zijn, vindt hij een zeer kwalijke zaak. "Er zit bij veel mensen al veel schaamte en dan moet je ook nog zo ver reizen om normale zorg te kunnen ontvangen."

Toevallige ontdekking

De afstand en de schaamte zorgen er volgens Wiranto voor dat veel patiënten te lang wachten met een afspraak maken. Hij schafte een paar jaar geleden een kantelstoel aan. In eerste instantie niet eens voor mensen met overgewicht. “De stoel kan ook worden gebruikt als rolstoelkantelaar en wij hebben veel patiënten vanuit verzorgingstehuizen”, legt hij uit. Bijna per toeval kwamen ze erachter dat er ook een andere groep gebruik kon maken van die stoel. “Toen pas kwam ik erachter hoe groot het probleem is”, zegt Wiranto.

Dat patiënten als Matthijs niet naar de tandarts kunnen is volgens Rob Wiranto een groot probleem. Niet alleen voor de patiënt, ook voor de tandarts zelf heeft het gevolgen:

Veel ziekenhuizen beschikken wel over een obesitasstoel, maar daar is het probleem volgens Wiranto niet mee verholpen. “De wachtrijen bij speciale tandheelkunde en kaakchirurgen zijn vaak heel lang, daar kom je als patiënt niet zomaar tussen.” Meer tandartsen zouden volgens hem moeten investeren in de stoel, al snapt hij dat het een dure aanschaf is. “Het is veel geld, maar deze mensen hebben ook recht op zorg.”

Ook Matthijs vindt dat er meer tandartsen zouden moeten zijn die mensen zoals hij kan behandelen. “Bij ziekenhuizen staan ze ook niet te springen om routine-afspraken voor mensen die niet bij de tandarts terecht kunnen. Het is een verplaatsing van het probleem.”

In Nederland zijn we uitblinkers in 90% oplossingen Matthijs*

Het probleem ligt volgens de patiënt bij het nemen van verantwoordelijkheid. "We worden van het kastje naar de muur gestuurd", vindt hij. "Ik ben onderdeel van een heel kleine groep, maar ook wij verdienen de juiste zorg."

Niet alle verantwoordelijkheid voor je gezondheid kan bij de patiënt worden neergelegd, stelt hij. "In Nederland blinken we uit in '90 procent-oplossingen'. Val je buiten die grote groep val je al snel tussen wal en schip."

Iedereen moet goede mondzorg kunnen krijgen, benadrukt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), ook mensen met zwaar overgewicht. Deze zullen soms moeten worden doorverwezen naar een praktijk die beschikt over een geschikte behandelstoel. “Uiteraard beschikt niet iedere mondzorgverlener over zo’n dure tandartsstoel voor deze relatief kleine groep patiënten”, legt bestuurslid Richard Kohsiek uit. “Gelukkig zijn er praktijken die obesitaspatiënten goed kunnen behandelen. Mondzorg speelt een belangrijke rol in de algehele gezondheid.”

Zorgverzekeraars

Toch lijkt een oplossing niet zo dichtbij. Zorgverzekeraars komen tandartsen namelijk niet tegemoet in de vergoeding van de stoel en de extra kosten die ermee zijn gemoeid. “Het kost ons veel tijd om zo’n stoel te installeren en ook de behandelingen zijn vaak langer, dus duurder”, legt Wiranto uit. “De zorgverzekeraars doen niets met dit probleem, waardoor het voor tandartsen te duur kan zijn.”

*Matthijs is een gefingeerde naam, zijn echte naam is wel bekend bij de redactie.