Zaaloverzicht: hekkensluiter Set-Up'65 stunt niet, ruime nederlaag voor DSVD

Door veel wedstrijden ging een streep vanwege corona, maar er werd nog wel gesport in de zaal. Hieronder een overzicht van de uitslagen in het volleybal, basketbal en handbal.

Set-Up'65 onderuit tegen hoogvlieger

De volleybalsters van Set-Up'65 hebben niet voor een verrassing gezorgd in de Eredivisie. De hekkensluiter uit Ootmarsum verloor met 1-3 tegen het ongeslagen Team22. Set-Up'65 ging met duidelijke cijfers onderuit in de eerste set: 11-25. Vervolgens knokten ze zich terug door met 25-22 te winnen. In de derde set pakten de bezoekers weer de voorsprong en wederom werd het 11-25. Set-Up'65 bood daarna iets meer tegenstand, maar Team22 trok met 19-25 aan het langste eind. Jorieke Bodde was topscorer bij de thuisploeg met elf punten. Set-Up'65 staat laatste met vier punten uit twaalf wedstrijden. Team22 is de nieuwe nummer twee van de Eredivisie.

Jolly Jumpers verslaat hekkensluiter

In tegenstelling tot Set-Up'65 zijn de basketbalsters van Jolly Jumpers het nieuwe jaar wel goed begonnen. Hekkensluiter Triple Threat werd in eigen huis met 68-47 verslagen. De Tubbergenaren zijn de nummer zeven in de Basketball League met acht punten uit dertien duels.

DSVD kansloos tegen koploper

De handbalsters van DSVD hebben een ruime nederlaag geleden. Titelkandidaat en koploper VOC Amsterdam was in eigen huis met 42-15 te sterk. De ploeg uit Deurningen staat tiende in de Eredivisie met vijf punten uit veertien wedstrijden.