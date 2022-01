Heracles begint 2022 met doelpuntloos gelijkspel bij NEC, snelle rentree Vloet

Heracles heeft de eerste wedstrijd van 2022 in de Eredivisie met 0-0 gelijkgespeeld bij promovendus NEC. In een matig duel maakte de veelbesproken Rai Vloet na ruim een uur zijn snelle rentree.

Heracles had iets meer het overwicht in het eerste deel van de eerste helft. Al na een paar minuten was daar de eerste grote kans voor de bezoekers. Lucas Schoofs schoot op de paal. De Almeloërs hadden het meeste balbezit en volop corners, maar moeite om weer gevaarlijk te worden. NEC stelde er weinig tegenover.

Knoester maakt fout goed

Na ruim een halfuur kroop de thuisploeg uit de schulp en kreeg het de eerste serieuze mogelijkheid. Elayis Tavsan schoot net voorlangs, nadat Knoester de bal zo in de voeten van een tegenstander kopte. Even later was Knoester weer betrokken bij een grote kans voor NEC, maar dan in de positieve zin van het woord. De verdediger zat er goed tussen bij een schot van Tavsan. Het was de laatste grote kans in een rommelige eerste helft.

Net als de eerste helft was de tweede helft ook niet hoogstaand. In het eerste deel kregen beide teams een goede kans. Eerst zag Sinan Bakis zijn schot gekeerd worden, waarna Magnus Mattsson aan de andere kant van het veld net naast schoot.

Rentree Vloet

Het meest in het oog springende moment gebeurde aan de zijlijn. Met nog een klein uur half uur spelen maakte Vloet zijn rentree, terwijl niet was verwacht dat hij ging spelen. De 26-jarige had zeven wedstrijden gemist vanwege betrokkenheid bij een dodelijk ongeval. Vloet kwam in de punt van de aanval te staan als vervanger van Bakis, die in de basis begon in plaats van de niet wedstrijdfitte Kai Sierhuis. Delano Burgzorg, die kampte met een liesblessure, kwam tegelijkertijd met Vloet binnen de lijnen. Met sterkhouders Vloet en Burgzorg hield Heracles het meeste balbezit, maar grote kansen waren spaarzaam en zo bleef het 0-0.

NEC - Heracles Almelo 0-0

Arbiter: Kooij

Geel: Tavsan, Quagliata, Knoester

NEC: Branderhorst; Van Rooij, Guth, Márquez, Odenthal, Verdonk; Bruijn (Akman/20), Schöne, Proper; Tavsan, Mattsson.

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Sonnenberg, Knoester, Quagliata; Schoofs, De la Torre, Kiomourtzoglou; Laursen, Bakis (Vloet/65), Basacikoglu (Burgzorg/65)