Invaller Ugalde en topscorer Van Wolfswinkel schieten FC Twente in slotfase langs sc Heerenveen

FC Twente heeft in de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar de tiende overwinning van het seizoen geboekt. In een weinig opwindend duel met Heerenveen won het door goed werk van invaller Manfred Ugalde bij een blunder van doelman Xavier Mous met 1-0.

In het eerste kwart van de wedstrijd gebeurde er niets noemenswaardigs op het veld in De Grolsch Veste. De eerste kans was voor Heerenveen. Linksback Rami Kaib kon schieten, maar Lars Unnerstall hield zijn doel met een goede redding schoon.

Kansen Twente

Aan de andere kant probeerde Virgil Misidjan het, maar hij schoot in de handen van doelman Xavier Mous. Dimitrios Limnios was nog dichterbij namens Twente, op aangeven van Michel Vlap schoot echter hij net naast. Een paar minuten voor rust probeerde Ricky van Wolfswinkel het ook, maar opnieuw hield Mous de bal uit zijn doel.

Stevanovic profiteert niet

Na rust waren er al snel twee kansen voor Heerenveen. Filip Stevanovic kreeg twee goede schietkansen na fouten in de Enschedese verdediging, maar Unnerstall stond opnieuw zijn mannetje. Siem de Jong zag een inzet over gaan via Mees Hilgers.

Ugalde doet het wel

Ron Jans bracht Ugalde en Denilho Cleonise om voorin wat te veranderen en dat leverde direct resultaat op. Ugalde jaagde door op Mous, die liet de bal van zijn voet springen en de Costa Ricaan werkte binnen: 1-0. Even later kreeg Ugalde ook al een schietkans op zijn tweede, die inzet werd geblokt en in de rebound schoot Cleonise over.

Van Wolfswinkel beslist duel

Twee minuten voor het einde was het beslist. Van Wolfswinkel mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding op Oosterwolde en hij schoot feilloos binnen: 2-0. Het was voor de spits zijn negende treffer van het seizoen. Daar bleef het bij en dus staat Twente nu op 35 punten.

FC Twente - sc Heerenveen 2-0

1-0 Ugalde (77)

2-0 Van Wolfswinkel (88/strafschop)

Arbiter: Van Boekel

Geel: geen

FC Twente: Unnerstall; Troupée, Hilgers, Pröpper (Pleguezuelo/43), Oosterwolde (Smal/90+2); Bosch, Vlap (Ugalde/73), Staring; Misidjan (Cleonise/73), Van Wolfswinkel, Limnios (Rots/90+2).

sc Heerenveen: Mous; Van Ewijk, Van Beek, Bakker (Nygren/82), Kaib; Kongolo, Halilovic, Tahiri (Dresevic/77); Musaba, De Jong (Veerman/70), Stevanonic (Al Hajj/70).