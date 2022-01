Eigenaar restaurant De Vrienden in Ommen is er klaar mee: “Zo’n protestdag zet geen zoden aan de dijk”

Ook restaurant De Vrienden in Ommen heeft vandaag zijn deuren geopend. Terwijl een mistbank over de nabijgelegen Vecht trekt, verlichten de lampen van het restaurant eindelijk weer eens de donkere straten in het centrum van Ommen. “Het is zeker even geleden dat het hier zo vol zat. Het is fijn om weer even aan het werk te zijn”, vertelt eigenaar Ruben Strating.

Maar écht blij met zo’n ‘protestdag’ is hij niet. “Het is natuurlijk heel mooi om weer even open te kunnen. Maar als we eerlijk zijn: dit kan zo toch niet meer? Deze lockdown is niet goed te praten”, vertelt hij aan de bar van zijn restaurant. Ondertussen slaat de deur weer open en neemt een stel plaats aan een van de tafeltjes. “We zijn vanavond helemaal volgeboekt. Binnen een half uur waren alle tafeltjes al vergeven”, zegt Ruben.

Gesprek met de gemeente

Ruben mag vandaag zijn zaak openen, maar moet zich houden aan een aantal regels. “We mogen van de gemeente tot acht uur vanavond openblijven. Maar ik heb nog gasten die ik verwacht rond half negen. Die ga ik echt niet wegsturen. Dan zal een boa dat moeten doen. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren vanavond.”

Na de persconferentie had Ruben er genoeg van. “Ik wilde vandaag eigenlijk m’n deuren openen en voorlopig niet meer dichtdoen. Maar de gemeente dreigde anders mijn deuren te sluiten of een dwangsom op te leggen. Dat kan ik er niet bijhebben. Dan kan ik de tent net zo goed opdoeken.”

‘Echt heerlijk’

Voorlopig blijft het dus bij een eenmalige actie. Maar die actie valt in ieder geval goed bij zijn gasten. “Het is heerlijk om er weer even uit te kunnen”, vertellen Arjan en Wendy Hemmink. Samen met hun 2-jarige dochtertje Puck zitten ze aan een tafel bij De Vrienden. “Puck is in maart 2020 geboren. Een echte 'lockdownbaby' dus. Ze heeft bijna niets anders meegemaakt”, vertelt Arjan.

“Zelf werk ik in het onderwijs en ik ben hartstikke blij dat dat straks weer open kan. Laten we hopen dat dit soort cafés en restaurants ook gauw weer open kunnen.”