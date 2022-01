GA Eagles mede door blunder doelman Hahn in eigen huis onderuit tegen RKC Waalwijk

Go Ahead Eagles is vanavond slecht uit de winterstop gekomen. In Deventer verloor de ploeg van RKC Waalwijk en dat was alweer de vijfde wedstrijd op rij zonder zege voor de ploeg van trainer Kees van Wonderen.

RKC was in de beginfase de betere ploeg, maar dat leverde behalve een schot van Alexander Büttner geen grote kansen. Go Ahead Eagles liet zich in de beginfase weinig zien en kwam niet voor het doel van Etienne Vaessen. Na een kleine twintig minuten lukte dat wel. Inigo Cordoba kopte net over.

Hoofdrol doelmannen

Aan de andere kant was het raak. Een uittrap van Vaessen stuiterde voor de voeten van Finn Stokkers en die schoot de bal over Warner Hahn binnen: 0-1. Tien minuten voor rust werd het ook al 0-2. Er leek niets aan de hand toen Hahn een bal teruggespeeld kreeg, maar hij treuzelde, leverde in en zag Michiel Kramer de 0-2 binnen schieten. Daar bleef het bij in de eerste helft.

Weinig te beleven

De eerste twintig minuten van de tweede helft viel er weinig te beleven in De Adelaarshorst. Cordoba probeerde het twee keer met een schotje, maar beide keren was dat niet krachtig genoeg om het Vaessen moeilijk te maken. RKC vond het met de voorsprong op zak wel welletjes en Go Ahead kon voorin weinig meer laten zien. Een treffer kwam er dan ook niet en door de nederlaag blijft Go Ahead op 21 punten staan.

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk 0-2

0-1 Stokkers (21)

0-2 Kramer (34)

Arbiter: Van der Eijk

Geel: Büttner, Stokkers, Lidberg, Gaari, Kuipers

Go Ahead Eagles: Hahn; Deijl, Lucassen (Idzes/61), Nauber, Bakker, Kuipers; Brouwers, Oratmangoen; Córdoba (Ross/72), Lidberg (Mulenga/72), Heil (Rommens/61).

RKC Waalwijk: Vaessen; Adewoye, Van den Buijs, Meulensteen; Gaari, Azhil, Anita, Büttner (Wouters/46); Odgaard (Van der Venne/58), Kramer (Oukili/72), Stokkers.