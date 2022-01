Wormuth wil Vloet met speelminuten weer in normale ritme krijgen

De wedstrijd van Heracles op bezoek bij NEC stond vooral in het teken van de snelle rentree van de veelbesproken Rai Vloet. De 26-jarige was lang afwezig vanwege betrokkenheid bij een dodelijk ongeval, maar zat vandaag onverwachts bij de selectie en speelde een half uur. Trainer Frank Wormuth geeft aan hem daarmee te willen helpen en in zijn normale ritme proberen te krijgen.

In de voorbeschouwing zei Wormuth dat Vloet fysiek en mentaal nog niet klaar was voor negentig minuten. De trainer nam hem dus wel op in de wedstrijdselectie. De Duitser legt uit waarom. "De club heeft er met meerdere mensen over gepraat. We hebben verschillende meningen gehoord. Mensen zeiden nee en anderen zeiden ja en dat begrijpen we. Heracles is een familie, we nemen hem daarin op en we geven hem een kans om een ritme te vinden."

Mentaal moeilijk

Vloet traint sinds afgelopen maandag mee met de groep. Wormuth zag toen een andere Vloet dan voor de betrokkenheid bij het ongeval. "Het is duidelijk te zien dat hij het moeilijk heeft, vooral mentaal. Daarom hebben we ook gezegd dat we hem willen helpen, want dan kan hij in het normale ritme komen tot de rechtszaak."

Boze reacties supporters

In vergelijking met trainen staat Vloet bij wedstrijden meer in de spotlights.-Het meespelen van Vloet roept boze reacties op bij supporters. "Daar heb je veel gedachten over. Ik begrijp mensen die emotioneel reageren. De vraag is alleen wat staat achter de emoties van de mensen? We hebben geen informatie over de situatie. Je kunt geen oordeel geven. Als er protest komt, dan zien we verder."