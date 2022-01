Ron Jans blij met 'terechte zege' FC Twente op Heerenveen

Trainer Ron Jans vond het terechte punten voor zijn ploeg: "Ja, vind ik wel terecht. Het eerste half uur gebeurde er eigenlijk vrij weinig. Beide partijen leden veel balverlies. Veel omschakelingsvoetbal, met weinig kansen. Robin Pröpper viel uit, en ik weet niet of het daarmee te maken had, maar daarna werden wij sterker en vlak voor rust moeten we minimaal één goal maken. Maar we spelen het zo slecht uit in wel vier, vijf situaties. En dan denk je, zo wil je de tweede helft doorgaan. En dan is het eerste kwartier na rust zo slecht. Echt verschrikkelijk."

"De eerste goal was natuurlijk de beslissing in de wedstrijd. Die was zo lelijk, maar vlak voor die goal had ik het gevoel dat we iets meer aan het voetballen kwamen. Maar na de goal was er maar een team dat verdiende om te winnen."

Doet me deugd

Jans was vooral blij dat ook spelers het laten zien die niet altijd in de basis staan. "We zijn gestart met een middenveld zonder Zerrouki, Sadilek en Brama en dan winnen we terecht van Heerenveen. Dat doet me enorm veel plezier. Met name ook het laatste half uur. Dan sta je 1-0 voor en dan zie je Jayden Oosterwolde er nog een keer overheen kletsen. Dan spelen we eigenlijk om nog een goal te maken en dat doet me wel deugd."