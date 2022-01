Warner Hahn schuldbewust na blunder en nederlaag: "Ik mag gewoon geen fouten maken"

Go Ahead Eagles ging vanavond mede door een blunder van doelman Warner Hahn onderuit tegen RKC Waalwijk. Het was dan ook niet moeilijk te raden met welk gevoel de keeper voor de camera verscheen.

"Vervelend gevoel natuurlijk. En het verlies en m'n fout. Dat is rot en dan moet je gewoon weer door" trapt hij het gesprek af. "Ik wilde hem meenemen, ik wilde openen naar de andere kant. Vervolgens werd ik eraf gelopen. Toch nog proberen en dan gaat het fout. Je denkt ik ga het nog wel redden en vervolgens kom ik in duel. Natuurlijk op een vervelende plek naast de goal. Dat is balen."

Geen fouten maken

"Ik mag gewoon geen fouten maken. Dat is zo. Ik ben keeper, ja dan zit 'ie erin." Hahn vond dat Go Ahead sowieso een slechte wedstrijd speelde. "Vanaf minuut 1 zaten we er niet lekker in. Dan moet je kijken of je dat nog ergens kan omdraaien en dat lukte niet."

Moeilijke fase

Go Ahead had een goede seizoenstart, maar de laatste duels voor de winterstop ging het een stuk minder. Vanavond werd voor de vijfde keer op rij niet gewonnen. "Ik denk dat iedereen, behalve wij zelf, iets te ver achterover is gaan leunen misschien. En dacht, dat komt wel goed. We zijn natuurlijk als promovendus hier. We hebben een hele goede start gehad, een goede middenfase en op het einde was het al wat minder, dat we punten lieten liggen. Dan weet je dat ook in een moeilijke fase komt. Dan is het belangrijk om die zo kort mogelijk te houden en dat je aan de hand daarvan weer langzaam vertrouwen gaat tanken en ergens een overwinning pakt om weer een goed gevoel te hebben."