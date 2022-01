19-jarige Enschedeër gewond bij steekincident in Hengelo

Bij een steekpartij in de Bela Bartokstraat, in de wijk Klein Driene in Hengelo, is een 19-jarige man uit Enschede gewond geraakt. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 18-jarig vrouw uit Hengelo aangehouden.

Rond half twee vannacht kreeg de politie een melding van een ruzie in een woning aan de Béla Bartokstraat. Agenten troffen in een bestelbus om de hoek met de Anton Brucknerstraat twee mannen, waarvan één met een steekwond. In een woning aan de Béla Bartokstraat kon even later de verdachte aangehouden worden.

De politie had de omgeving in de Bela Bartokstraat afgezet voor sporenonderzoek. Getuigen die meer weten over het incident worden gevraagd om zich te melden bij de politie.