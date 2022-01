Dalfsen likt wonden na uit de hand gelopen feest: "Het begon ludiek, maar het had maar een uurtje moeten duren"

"15 kratjes nog." Een buurtbewoner telt het aantal kratten dat is achtergebleven en wordt verzameld door kinderen uit de buurt. Dat zal nog een zakcentje opleveren dus. De perkjes bij het gemeentehuis - "net geplant door de gemeente" - zijn wel helemaal vernield. "Het begon ludiek, maar het had maar een uurtje moeten duren", aldus de Dalfsenaar. "Het was meteen duidelijk dat het een protestactie was. In het begin was het best gezellig en we hebben ons er ook best mee vermaakt."

Zanger Martien Ekkelenkamp, bekend van Harten10, loopt ook bij het gemeentehuis rond met een bezem. Hij trad, net als onder meer Henk Wijngaard, gisteravond op tijdens het feestje. In eerste instantie zou hij gisteravond een feest in een schuur organiseren. "Voor de boerenjongens. Alleen kregen we zaterdagmiddag een dwangsom van 30.000 euro. Dus toen heb ik de boel gecanceld en gezegd: jongens, dit kan niet."

Burgemeester Erica van Lente was al een paar dagen met de organisator van het schuurfeest in contact, vertelt ze. "Donderdagavond werd een evenement aangekondigd, via social media. We zijn vrijdag in contact getreden met die organisator, uitgelegd dat het nu niet toegestaan is helaas. Zaterdag bleek dat hij niet afzag van zijn plan en hebben we een dwangsom opgelegd, om hem te bewegen ervan af te zien."

Toch feest!

Maar, een aantal jongens vond dat er toch een feestje moest komen. "Die hebben het spul in een trailer gezet en die zijn bij het gemeentehuis gaan staan", vertelt Ekkelenkamp. "Het was ongekend: Henk Wijngaard begon te zingen en in een mum van tijd stond het hele plein vol." Ekkelenkamp zelf zingt ook, "omdat ik al zowat twee jaar niks te doen heb. Je probeert de eindjes aan elkaar te knopen, maar op een gegeven moment wordt het heel krap zonder steun van de overheid. We vallen overal net een beetje buiten en dan probeer je wat."

Het was ongekend: Henk Wijngaard begon te zingen en in een mum van tijd stond het hele plein vol. Martien Ekkelenkamp

Volgens Van Lente werd op social media rond acht uur 's avonds opgeroepen naar het gemeentehuis te komen. Even na acht uur is een man of honderd samen bij het gemeentehuis, vertelt ze. "Snel daarna waren het er zo'n driehonderd. De politie is meteen in gesprek gegaan, om mensen te bewegen vrijwillig weg te gaan, omdat er sprake van illegale situatie was. Daarbij werd geconstateerd dat er wel veel mensen van buitenaf kwamen en toen zijn de toegangswegen naar Dalfsen afgezet."

Martien Ekkelenkamp (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Aan de oproep van de politie om te vertrekken wordt geen gehoor gegeven, gaat Van Lente verder. Sterker nog: er worden flessen en vuurwerk naar de politie gegooid. "De politie constateerde dat het misschien zou gaan escaleren en daarom is gaandeweg de avond besloten een noodbevel af te kondigen. Dat is uiteindelijk rond elf uur, hier ter plekke, duidelijk gemaakt door de politie."

Ekkelenkamp heeft een iets andere versie van dat verhaal. "Er staat in diverse artikelen dat de gemeente had gezegd dat het moest stoppen, maar we hebben helemaal niemand gesproken. De jongens zijn zelf rond kwart voor elf gestopt en naar huis gegaan en verder was er niks aan de hand. Maar, laat er dan even iemand in burger naar de jongens toekomen om het te vertellen, dan waren we gestopt."

De buurtbewoner vindt dat de organisatie zelf na een uur een eind aan het feest had moeten maken. "Zo van: we hebben onze doestelling bereikt, we hebben laten zien wat we willen, we gaan lekker naar huis een pilsje drinken. Maar het bleef maar duren en duren. Het feestje was naar mijn idee een beetje doodgebloed. Toen begonnen ze te gooien en te smijten en toen escaleerde het."

Ingrijpen

Ekkelenkamp vindt dat de massale aanwezigheid van de politie juist olie op het vuur is geweest. "Dan kom je met zo'n politiemacht aan terwijl het rond het vriespunt was. Die jongens waren vanzelf weggegaan! Er was helemaal niets aan de hand! Maar als je met zo'n politiemacht komt dan kun je de confrontatie verwachten."

De politie maakt opnieuw duidelijk dat mensen moeten vertrekken en de meeste bezoekers vertrekken uiteindelijk ook vrij snel. Maar, een kleine groep blijft hangen. Volgens de buurtbewoner zijn het voornamelijk jongens van buitenaf die onrust veroorzaken. "Hondjes bevuilen nooit hun eigen nest. Jongens van buitenaf, die waren dronken en begonnen de boel te vernielen. Het was een groepje van vijftien man, die begonnen met flesjes te gooien."

ME in Dalfsen (Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink)

De ME grijpt in en voert charges uit. Het is korte tijd erg onrustig, maar uiteindelijk keert de rust terug. "Het was een groot slagveld van glas, lege flessen", vertelt de buurman. "De gemeente had net nieuwe perkjes geplant, daar was niets meer van over. We hebben met de buurt de bezems gepakt, vuilniszakken gepakt, emmers gepakt en we hebben tot een uurtje of vier schoongemaakt."

Burgemeester Van Lente vertelt dat door de ME gedoseerd is opgetreden. "Er is eerst met megafoon opgeroepen om te vertrekken, waaraan de meeste mensen gehoor gaven. Voor de laatste groep die niet wilde vertrekken zijn uiteindelijk twee charges uitgevoerd. Maar mensen die weg wilden, kregen bijvoorbeeld ook de ruimte om gewoon hun fiets te pakken."

Dieptriest

Zowel Ekkelenkamp en de buurman balen dat het zo misgaat. "Dat het zo uit de hand moet lopen had ik echt niet verwacht... echt dieptriest", zegt de zanger. "Als je dan de beelden ziet... Ik denk dat heel veel mensen die er niet geweest zijn een heel vertekend beeld hebben van wat er gebeurd is, en dat is jammer."

"Ik vond het een ludiek iets, maar het had maar een uurtje moeten duren", aldus de buurman. "De hele avond is daardoor eigenlijk in het negatieve gekomen terwijl het positief had moeten zijn. En dat is donders jammer."

De hele avond is in het negatieve gekomen, terwijl het positief had moeten zijn. En dat is donders jammer. Buurtbewoner

Van Lente: "Bijna niet te geloven dat in Dalfsen een noodbevel uit moest worden gevaardigd en de ME moest worden ingezet." Tegelijkertijd heeft ze bewondering voor de inwoners die vannacht meteen aan de slag zijn gegaan. "Ik begreep dat omwonenden meteen met de bezem aan de slag zijn gegaan, dat valt enorm te prijzen. Mensen die zoveel last hebben ondervonden die ook de boel hebben opgeruimd."

"Lastige tijd voor samenleving"

Van Lente begrijpt heel goed dat de samenleving staat te springen om bijvoorbeeld een feestje. "Het is een lastige tijd voor de samenleving, de rek is er echt uit, dat is duidelijk. Dat mensen een feest willen organiseren begrijp ik ontzettend goed, maar een feest van deze omvang dat kan niet. Gisteravond kon ik echt niet toestaan, hoeveel gevoel ik ook kan hebben bij de nood van de samenleving op dit moment."

Er werden uiteindelijk geen aanhoudingen verricht gisteravond, maar dat zo blijft is afwachten zegt Van Lente. "Er zijn wel heel veel beelden in omloop van wat er is gebeurd, ik moet zien wat daar nog uitkomt."

"Degene die opriepen om naar Dalfsen te komen nodig ik uit voor een gesprek de komende dagen, om diens rol te duiden."