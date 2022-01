Concordia Enschede sluit zich aan bij actie Kapsalon Theater, maar wil artiesten in kapsalons laten optreden

Bijna alle sectoren zijn weer (deels) van het slot, maar de cultuursector moet nog zeker 9 dagen wachten tot er misschien weer wat mag. Acteur Diederik Ebbinge is daarom de actie Kapsalon Theater gestart, waarbij theaters worden omgebouwd tot kapsalon en bezoekers tijdens het knippen worden geëntertaind. Theater Concordia in Enschede draait de actie om: ze betalen artiesten om op te treden in kapsalons in de stad.

Dat gaat komende woensdag gebeuren. “Wij doen als een van de weinige theaters in de omgeving mee aan Kapsalon Theater, in aangepaste vorm. Wij draaien het om: we betalen artiesten om een uurtje op te treden in kapsalons in Enschede en omgeving tijdens het wachten op een knipbeurt die ze ook vergoed krijgen.”

Wel open

Concordia doet dat op deze manier, omdat ze niet vinden dat ze gesloten zijn tijdens deze lockdown. "We zijn open, maar kunnen tijdelijk geen (live-)publiek ontvangen in onze fysieke theaters. Hetzelfde geldt voor voetbalwedstrijden. Maar we kunnen publiek wel via livestreams bereiken.” Het theater werkt aan de ontwikkeling en optimalisatie van interactieve, hybride vormen van voorstellingen met artiesten en publiek. Optreden kan dus bij Concordia, ook in tijden van lockdown.

“Het is onze missie kunst en cultuur naar mensen toe te brengen, niet alleen om mensen naar de zalen te trekken.” Door de actie om te draaien wil Concordia artiesten een hart onder de riem steken en mee laten delen in de steunmaatregelen die er zijn.