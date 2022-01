FC Twente Vrouwen ontdoet zich eenvoudig van PEC Zwolle Vrouwen

De Overijsselse tweestrijd tussen PEC Zwolle Vrouwen en FC Twente Vrouwen is een prooi geworden voor de formatie uit Enschede. In de provinciehoofdstad was de ploeg van trainer Robert de Pauw met 4-1 te sterk voor PEC.

Daarmee komt FC Twente Vrouwen goed uit de winterstop en klimt het weer naar de tweede plaats in de Eredivisie. PEC Zwolle is een stabiele middenmoter, de dames van trainer Joran Pot staan vijfde.

Bliksemstart

In Zwolle vielen de doelpunten in het begin van de eerste helft als rijpe appelen uit de boom. Suzanne Giesen bracht Twente op voorsprong (0-1), maar een minuut later was het alweer gelijk door toedoen van Kely Pruim. Lang kon PEC daar niet genieten want direct na de gelijkmaker knalde Renate Jansen de 1-2 binnen namens de Twentse dames.

Eigen treffers

Vijf minuten na rust werd het verschil groter toen een hoekschop van Kayleigh van Dooren in eigen doel gewerkt werd door PEC-doelvrouw Moon Pondes: 1-3. Het slotakkoord was ook voor FC Twente, wederom met hulp van PEC. Een schot van Kerstin Casperij ging via Moisa van Koot het doel in: 1-4.