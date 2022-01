Kamohelo Mokotjo keert als proefspeler terug bij FC Twente

Mokotjo, die tussen 2014 en 2017 voor FC Twente speelde, is momenteel clubloos en mag de komende tijd laten zien wat hij toe kan voegen aan de selectie van trainer Ron Jans. De Zuid-Afrikaan wordt donderdag medisch gekeurd.

Geen haast

"Misschien valt het honderd procent mee, en misschien ook niet", laat technisch directeur Jan Streuer weten. "We hebben geen haast, omdat hij geen contract heeft. We gaan het rustig bekijken."

Dat Wout Brama, Ramiz Zerrouki en Michal Sadilek op dezelfde plek als Mokotjo kunnen spelen, is volgens Streuer geen direct probleem. "We weten niet hoe het met hun verder gaat met het oog op volgend seizoen. Dat is nog afwachten. Mokotjo is een goede speler, en we gaan nu kijken hoe fit hij is", besluit Streuer tegenover het regionale dagblad.

Loopbaan

De Enschedese club nam Mokotjo in 2014 over van PEC Zwolle. Daarvoor speelde hij ook nog voor Feyenoord, Excelsior en het Zuid-Afrikaanse Supersport United. Na drie seizoenen in Twentse dienst vertrok Mokotjo naar het Engelse Brentford, waar hij tot 95 duels op het één na hoogste niveau kwam. In 2020 maakte Mokotjo een transfer naar het Amerikaanse FC Cincinnati. In november van het afgelopen jaar liet hij zijn contract in de Verenigde Staten echter ontbinden. Sindsdien zit hij zonder club.